Policlínica de Jacobina abre 67 vagas; salários variam de R$ 1.188,13 a R$ 5 mil

O Consórcio Público Interfederativo de Saúde de Piemonte da Chapada (Consan) abriu concurso público com 67 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva. Os aprovados irão atuar na Policlínica Regional de Saúde de Jacobina. Há oportunidade para diversas funções, como médico, assessor técnico, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, ouvidor, psicólogo, técnico em enfermagem, técnico em radiologia e assistente administrativo. A taxa de inscrição para participar do certame custa R$ 60 (nível médio), R$ 75 (nível técnico) e R$ 85 (nível superior). Os salários variam de R$ 1.188,13 a R$ 5 mil. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 no site http://www.planejarconcursos.com.br.

Provas estão marcadas para junho

A seleção dos inscritos será feita por meio de prova objetiva, cuja aplicação está programada para o dia 30 de junho de 2019, nas cidades de Salvador e Jacobina. Também haverá prova de títulos para os que obtiverem médio de 50% de acertos da prova de objetiva. De acordo com o edital, o resultado final será divulgado no dia 12 de agosto. O concurso público tem validade pelo prazo de dois ano.