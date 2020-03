Policlínica de São Francisco de Conde abre 49 vagas; salários chegam a R$ 5 mil

O Consórcio Público Interfederativo de Saúde Baía de Todos os Santos abre hoje as inscrições para o processo seletivo com 49 vagas para a Policlínica de São Francisco de Conde, além de cadastro de reserva. As oportunidades são para médicos - de diversas especialidades -, além de enfermeiro, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, ouvidor, assessor técnico, assistente social, técnico em enfermagem, técnico em radiologia e assistente administrativo. De acordo com o edital, o salário varia de R$ 1.188,13 a R$ 5 mil.

Período de inscrições

As inscrições para o processo seletivo da policlínica podem ser feitas de hoje até o dia 29 deste mês no endereço eletrônico www.fundacaocefetbahia.org.br/policlinica/saofranciscodoconde/selecao.asp. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 90.

Prova

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 40 questões de múltipla escolha e será aplicada no dia 26 de abril. De acordo com o edital, a resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 3 de junho.