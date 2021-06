Policlínica Regional de Irecê abre inscrições para processo seletivo de médicos

O Governo da Bahia anunciou que a partir desta quinta-feira (1), estarão abertas as inscrições para processo seletivo público simplificado para contratação temporária de médicos especialistas para Policlínica Regional de Saúde de Irecê. A inscrição deve ser feita presencialmente ou por procurador legalmente constituído, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, na sede do Consórcio Público Interfederativo de Saúde de Irecê, na rua Rio de Janeiro 370, Centro, em Irecê. As inscrições vão até o dia 20 de julho.



O Edital tem prazo de validade de um ano, a contar da data de homologação do concurso, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Consórcio Público Interfederativo de Saúde. A seleção será baseada na avaliação de títulos, de caráter classificatório e eliminatório. A ficha de inscrição, disponibilizada no Edital, deve ser impressa e entregue junto com o currículo e documentos comprobatórios de títulos, autenticados ou com fé pública (por meio de servidor público).



Os profissionais médicos poderão ser contratados com carga horária semanal de 8, 12 16 ou 20 horas, com remuneração proporcional ao salário base mais gratificação pelo desempenho do cargo e adicional de insalubridade para aqueles que tiverem a referida exposição. Os profissionais poderão ter, condicionado a orçamento e indicadores de avaliação, gratificação por desempenho no patamar de até 100% em relação ao salário base.



Estão sendo oferecidas vagas para cardiologia clínica, cardiologia/ergometria, oftalmologia, angiologia, dermatologia, pneumologia, neurologia, neurologia pediátrica, anestesiologia, reumatologia, mastologia, infectologia e nefrologia.



Para ter acesso ao edital completo, clique aqui. Mais informações podem ser obtidas no site Consórcio.