Polígamo que vive com oito mulheres busca nona esposa: 'Quero uma gordinha'

O modelo e influencer Arturo Medeiro, de 36 anos, conhecido como Arthur Urso no OnlyFans e redes sociais, é adepto ao amor livre e à poligamia e está a procura de sua nona esposa: “Eu espero que a próxima seja gordinha”.

Ele diz que tem recebido mensagens de várias mulheres nas redes sociais. Para o modelo, existe um preconceito muito grande da maior da maior parte dos homens com ela, as mulheres gordas, mas ele gosta.

O modelo ainda está se recuperando de sua última separação, ocorrida há cerca de dois meses. A mulher foi embora por não querer viver mais um relacionamento compartilhado. “Ela queria uma relação monogâmica, não queria me dividir”.

Medeiros ficou famoso em 2021 ao se casar com as nove mulheres. As esposas têm idades entre 20 e 28 anos. A cerimônia foi realizada em uma igreja em São Paulo. No Brasil, a poligamia é crime.