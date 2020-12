Política & Economia: como será o Natal neste novo momento?

Baiano adora um shopping e os centros de compras estão se preparando para o primeiro Natal no chamado "novo normal", após a pandemia do novo coronavírus.

Nesta quinta-feira (03), diretor regional Norte e Nordeste da Aliansce Sonae, Ewerton Visco, vai contar como o Shopping da Bahia passou pelos últimos meses e o que um dos mais tradicionais centros de compras do país espera para a principal data comercial.

Ele vai conversar com o jornalista Donaldson Gomes no Instagram do Jornal CORREIO (@correio24horas) a partir das 18h.

No próximo domingo, o Shopping da Bahia completa 45 anos de funcionamento, Ewerton Visco vai falar também sobre as comemorações pela data e sobre os planos da expansão do local.