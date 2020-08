Política & Economia: Presidente do TRE fala sobre desafio de fazer eleição em meio à pandemia

Ainda que o noticiário tenha sido tomado pela crise causada pelo novo coronavírus, 2020 é ano de eleição e o voto no Brasil continua a ser obrigatório. Por conta da pandemia, o processo de escolha dos prefeitos e vereadores que irão administrar os 417 municípios baianos pelos próximos quatro anos foi adiado pela primeira vez desde a redemocratização.

Além disso, os brasileiros vão enfrentar o desafio de realizar a chamada festa da Democracia sem aglomeração. Neste contexto, são grandes as preocupações em relação à segurança dos eleitores e de quem vai trabalhar para garantir que o processo aconteça sem grandes problemas. Nesta quinta-feira (dia 6), o desembargador Jatahy Fonseca Júnior, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-Ba), conta como a Justiça Eleitoral está se preparando para garantir que tudo corra bem nos dias 5 e 29 de novembro.

O magistrado baiano é o convidado da live Política & Economia desta semana, às 18h, no Instagram do CORREIO (@correio24horas). Ele vai conversar com o jornalista Donaldson Gomes sobre os desafios trazidos pela pandemia, mas também a respeito de outros desafios enfrentados pela Justiça Eleitoral, como a disseminação de notícias falsas e o financiamento de campanha. Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), tornou-se juiz de direito em 1986, com atuação no Direito Eleitoral. Entre outras funções na área, esteve à frente da Corregedoria e ajudou o TRE baiano a se tornar o mais produtivo do Brasil, antes de se tornar o presidente da Corte.

Este ano, o Congresso Nacional modificou algumas datas importantes, como o período para a realização das convenções partidárias. A deliberação sobre coligações e a escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador – que aconteceriam de 20 de julho a 5 de agosto – passaram para o período entre 31 de agosto e 16 de setembro.