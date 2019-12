Polivalente, Daniel comemora chegada ao Bahia: 'Maior do Nordeste'

O primeiro reforço do Bahia de olho na temporada 2020 vem para um setor que foi carente no clube em 2019. Destaque com a camisa do Fluminense, o meia Daniel, de 23 anos, vai ter a missão de municiar o ataque tricolor. Na noite desta sexta-feira (13), o jogador falou pela primeira vez como atleta do Esquadrão e explicou o motivo que o fez deixar o time carioca e o aproveitar a oferta da equipe baiana.

“Muito feliz com esse acerto com o Bahia, tenho certeza que ano que vem vai ser ano de conquistas para todo mundo. O Bahia é um clube grande, o maior do Nordeste, um projeto bom para o ano que vem, pensando grande, em conquistar títulos”, explicou o jogador, por telefone, em entrevista ao Programa do Esquadrão.

Além do projeto apresentado pelo clube, Daniel afirma que o chamado de Roger Machado pesou na decisão. Ele foi indicado pelo treinador, com quem conversou antes de bater o martelo e assinar por dois anos.

“Fiquei feliz com o reconhecimento do Bahia e muito feliz por chegar ao clube. Você vê a importância que o professor (Roger Machado) está dando para você. Todo jogador gosta da confiança do técnico, da torcida e diretoria. Estou encontrando isso no Bahia e tenho certeza que vou conseguir desempenhar um bom futebol”.

Polivalente

Esse ano, Daniel fez 56 jogos e marcou apenas um gol com a camisa do Fluminense, justamente contra o Bahia, na vitória do time carioca por 2x0, no Maracanã. Questionado sobre o seu estilo de jogo, o meia afirmou que pode se adaptar ao que o técnico Roger Machado precisar e atuar em diversas funções do setor ofensivo.



“Posso me adaptar bem a qualquer esquema do Roger. Esse ano eu atuei em funções diferentes. De camisa 10, de segundo volante e terminei o ano jogando pelos lados. A posição que o professor precisar eu vou dar o melhor para o clube”, explicou o jogador.

E mesmo com a previsão de só ter os primeiros contatos com os novos companheiros em 2020, Daniel mostrou que conhece bem o elenco tricolor e vai chegar ao clube com um certo entrosamento.

“Joguei com o Giovanni no Fluminense, mas conheço bem os jogadores do Bahia. Tem Gilberto, Gregore... O Bahia fez um grande campeonato, infelizmente teve uma série ruim que atrapalhou, mas sei que tem jogadores de qualidade e eu estou chegando para somar”, completou o meia, animado.