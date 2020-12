Polo Salvador alcança os seus melhores três meses de produção

Escolha acertada

A fabricante de camisas Polo Salvador registrou nos últimos três meses o melhor desempenho de toda a sua história. O diretor da empresa, Hari Hartmann, que é também presidente do Sindvest e conselheiro de Sustentabilidade da FIEB, creditou o resultado a uma decisão tomada no início da pandemia: cuidar dos colaboradores e não demitir nenhum deles. Em conversa comigo na live Política & Economia, Hari lembrou que valorizar as pessoas sempre foi uma política da empresa, assim como a busca contínua por inovação e uma atuação sustentável. A resposta dos empregados é um aumento de 20% na produtividade média, conta. "Nós estamos tendo que trabalhar aos sábados para atender à demanda do mercado", diz ele. Para Hari Hartmann, o bom desempenho da Polo Salvador, que fornece fardamentos para empresas, é um sinal de aquecimento do setor produtivo na reta final do ano. Vale muito a pena conferir a íntegra do bate-papo..





Frota ampliada

A baiana Larco Distribuidora de Petróleo segue em franca expansão nacional e agora conta agora com 180 super bitrens. Em novembro a empresa comprou 30 novos veículos do tipo, com um investimento de aproximadamente R$ 30 milhões.O aumento da frota vai tornar a empresa mais produtiva e competitiva, explica Márcio Sales, diretor de operações da marca. “A Larco vem mantendo os investimentos, apostando na retomada e nas oportunidades que surgem com a crise. É preciso ter resiliência e perseverança para superar os desafios”, afirma. Já em 2021, a Larco deve chegar à marca de 250 super bitrens para atender a logística da distribuidora.

Compre Local

A campanha Compre Local da RedeMix, que já conta com cerca de dois mil produtores cadastrados e tem um impacto estimado em 50 mil pessoas em todo o Estado da Bahia, ganha espaço também na nova loja da rede. Localizada na Ondina, a nova unidade vai gerar 120 novos empregos diretos e será mais um espaço para o fortalecimento da campanha. Criado de forma pioneira para ajudar a manter a economia baiana girando durante o período de crise em função da pandemia, o selo Compre Local incentiva o consumidor a escolher produtos feitos na Bahia, destacando estes itens com sinalização especial nas lojas.

Desdobramento de ações

Listado na bolsa de valores desde 2018, o Grupo Hapvida realizou o desdobramento de suas ações na proporção de 1 para 5. Dessa forma, para cada 1 ação detida pelos acionistas, foram recebidas 4 novas ações e o valor por ação foi dividido por 5. O "split" tem o objetivo principal aumentar a liquidez das ações, tornando o investimento mais acessível aos investidores. "Estamos fazendo o desdobramento pois as ações valorizaram muito desde nossa abertura de capital, sinal de que o mercado reconheceu o valor das entregas da companhia e permanece acreditando em nosso crescimento”, explica Guilherme Nahuz, Diretor de Relações com Investidores do Sistema Hapvida. As ações HAPV3, lançadas em abril/2018 a R$23,50 vinham sendo negociadas mais recentemente por pouco mais de R$70.

Crescimento

A NIBS - Transformação, Marketing e Inovação de Negócios, nova agência do publicitário Gustavo Queiroz (ex-sócio de Nizan Guanais no Grupo ABC), está registrando um crescimento de 40% este ano. Para ele, o contexto da pandemia pode ser visto como uma grande ameaça para as empresas ou como uma grande oportunidade. Além de cuidar das marcas e produtos dos clientes, a agência também os ajuda a promover a transformação digital dos seus negócios.