Ponte Preta x Vitória: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após ganhar as últimas duas partidas pela Série B (além de vencer uma e empatar outra pela Pré-Copa do Nordeste), o Vitória precisa seguir reagindo para escapar da queda para a terceira divisão. E, neste sábado (29), o Leão faz um confronto direto contra o rebaixamento, diante da Ponte Preta, fora de casa, pela 32ª rodada do torneio. O rubro-negro é o 18º colocado, com 32 pontos, enquanto a Macaca está na 15ª posição, com cinco a mais. Confira as informações do jogo:

Onde assistir?

A partida entre paulistas e baianos terá transmissão dos canais SporTV, na TV fechada, e Premiere, no pay-per-view. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A bola rola a partir das 16h.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Ivan, Kevin, Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos; Yago Henrique, Marcos Júnior e Matheus Anjos (Lucas Cândido ou André Luiz); Richard, Moisés e Rodrigão. Técnico: Gilson Kleina.

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Thalisson, Wallace e Roberto; João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira; Marcinho, Fabinho e David. Técnico: Wagner Lopes.

Arbitragem

Denis da Silva Ribeiro Serafim apita o jogo, auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira (trio de Alagoas). O árbitro de vídeo (VAR) é Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ).