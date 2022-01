Ponto de ônibus no Itaigara será desativado a partir deste sábado (22)

O ponto de ônibus que fica em frente ao Bradesco da Avenida ACM, no bairro do Itaigara, sentido Shopping da Bahia, será desativado a partir do sábado (22), informou a prefeitura.

A alteração faz parte das obras que acontecem no local para instalação do trecho 3 do BRT, com previsão de conclusão em 30 dias. No local do ponto será construída uma baia.

Durante este período, os usuários que utilizam o ponto para embarque e desembarque terão como opção utilizar a parada localizada cerca de 200 metros mais à frente, nas imediações do Max Center.

O ponto desativado será devidamente sinalizado e agentes de trânsito e transporte, além de prepostos das concessionárias, estarão na região para orientar os usuários.