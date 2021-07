Pontos de ônibus da Avenida ACM serão realocados a partir deste sábado (10)

A partir do próximo sábado (10), quem costuma pegar ônibus nas imediações do Shopping da Bahia deve ficar atento a algumas mudanças nas linhas que param nos pontos da região. As alterações envolvem a mudança de três paradas, que vão funcionar em definitivo após a conclusão das obras do BRT, que estão em andamento no local.



O ponto de ônibus abaixo do elevado da Estação do BRT, em frente ao Hiper Bompreço, será ativado. Com isso, as linhas provenientes da Avenida Bonocô e da Rótula do Abacaxi com destino à Ligação Iguatemi – Paralela (LIP) e que param em frente ao Shopping da Bahia, deverão fazer a parada de embarque e desembarque neste ponto.



Já as demais linhas, que tinham parada em frente ao Centro Empresarial Iguatemi, foram divididas entre o ponto da via principal em frente ao Shopping da Bahia e o ponto do Centro Empresarial Iguatemi. Ao todo, 60 linhas que passam pela região serão afetadas com as mudanças.



Os agentes de trânsito e transporte, além de prepostos das empresas de ônibus, estarão pela região para orientar os usuários sobre as mudanças. Também será instalada uma sinalização nos pontos e nos acessos ao metrô, com orientação das linhas que farão parada em cada local.



Confira abaixo os locais de parada de cada linha:

1) Ponto sob a Estação BRT do Bompreço

Código Nome da linha

0219 Ribeira x Rodoviária

1052 Estação Mussurunga x Barra 2

1060 Estação Mussurunga x São Joaquim

1102 Cabula 6 x Lapa

1215 Engomadeira x Lapa

1225 Sussuarana x Lapa

1231 Sussuarana x Barra R2

1231-01 Sussuarana x Barra R2

1306 Colina Azul x França/Campo Grande

1334 Sete de Abril x Lapa

1369-03 Joanes/Lobato x Rodoviária

1372 Jardim Nova Esperança/Vila Mar x Comércio/Lapa

1413 Boca da Mata x Lapa

1443 Fazenda Grande 4 x Lapa (via Artêmio Valente)

1612 Paripe x Rodoviária

1637 Mirantes de Periperi x Boca do Rio/Rodoviária

1637-01 Mirantes de Periperi x Boca do Rio/Rodoviária



2) Ponto em frente ao Shopping da Bahia:



Código Nome da linha

0120 Barbalho/Garcia x Salvador Shopping

0125 Terminal da França x Parque São Cristóvão

0207 Massaranduba x Itaigara

0314 Fazenda Grande do Retiro/Santa Mônica x Pituba

0339 Rodoviária x Comércio R 1

0341 Rodoviária x Comércio R 2

0422 Pero Vaz - Itaigara

0426 Santa Mônica x Pituba

0427 IAPI x Itaigara

0518 Sussuarana/CAB x Engenho Velho de Brotas

0713 Santa Cruz x Calçada/Bonfim

0907 Boca do Rio x Ribeira

0914 Rio das Pedras x Campo Grande

0933 Rio das Pedras x Praça da Sé

1034 Parque São Cristóvão x Barroquinha

1059 Estação Mussurunga x Campo Grande /Cardeal

1061 Estação Mussurunga x Brotas

1158 Terminal Acesso Norte x Conjunto Guilherme Marback

1220 Mata Escura x Pituba

1320 Pau da Lima x Nordeste

1356 Nova Brasília x Pituba

1356-01 Nova Brasília/Trobogy x Pituba

1356-02 Nova Brasília/Artêmio Valente x Pituba

1386 Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/Sete de Abril x Barra

3) Ponto do Centro Empresarial Iguatemi



Código Nome da linha

0123 Terminal da França/Duque de Caxias x Pituba/Caminho das Árvores

0218 Ribeira x Pituba

0324 Marechal Rondon x Pituba

0345 Boa Vista do São Caetano x Pituba

1051 Estação Mussurunga x Barra 1

1114 Pernambués x Barra

1125 Narandiba/Doron x Barra 1

1125-01 Narandiba/Doron x Hospital da Bahia/Rio Vermelho

1207 Tancredo Neves x Pituba

1224 Arenoso x Pituba

1230 Sussuarana x Barra R1

1230-01 Sussuarana x Barra R1

1238 Jardim Santo Inácio x Pituba

1305 Castelo Branco x Pituba

1305-01 Castelo Branco x Pituba

1305-02 Castelo Branco x Pituba

1347 Estação Pirajá x Pituba

1420 Boca da Mata x Pituba

1436 Cajazeira 11 x Pituba

1470 Fazenda Grande 4/3/2 x Pituba

1508 Pirajá/Rua Velha x Pituba

1534 Vista Alegre x Pituba

1611 Paripe x Pituba

1616 Plataforma x Pituba

1634 Alto de Coutos x Pituba

1644 Base Naval/S. Tomé x Pituba

1645 Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Pituba