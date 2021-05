Pontos de vacinação registram filas intensas em 1º dia de mutirão em Salvador

O sábado chuvoso não impediu que milhares de pessoas fossem às ruas, ou melhor, às filas de vacinação para buscar a imunização contra a covid-19 em Salvador. Após o desembarque de uma nova remessa com 25 mil unidades de Coronavac na cidade, a prefeitura criou uma nova estratégia para tentar regularizar, o máximo possível, o ciclo vacinal de quem está com a segunda dose do imunizante atrasada: trata-se do “Viradão da Vacina”, com 28 horas seguidas de aplicação e postos abertos até na madrugada do sábado para o domingo.

A aplicação da segunda dose teve início pela manhã, já com filas intensas em alguns pontos. Todos os que estiverem com a segunda dose vencida até 2 de maio deveriam ser vacinados das 8h às 14h; daí em diante, a vacinação segue das 14h às 21h, com vários pontos mais cheios segundo o site e aplicativo "Filômetro".

Entre 14h e 15h, havia fila intensa de carros nos drive thrus do 5º Centro de Saúde Clementino Fraga (ver vídeo acima), Shopping da Bahia, Vila Militar (Dendezeiros), Arena Fonte Nova, Centro de Convenções, Unijorge Paralela, UFBA - Ondina (PAF 1), Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências - Cabula. Quase todos esses locais foram reservados apenas para aplicação das vacinas atrasadas.

Já nos pontos fixos, a intensidade era registrada na USF Curralinho, USF Itapuã, USF Fernando Filgueiras - Cabula IV, UBS Sergio Arouca - Paripe, USF da Federação, Colégio da Polícia Militar - CPM (Dendezeiros), Unijorge Paralela, Universidade Católica do Salvador- Pituaçu, além do próprio 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, onde a fila se estendia por boa parte da Avenida Centenário.

Exclusivos para 2ª dose de Oxford, a USF San Martim III não tinha filas, e o Shopping da Bahia e a Universo tinham poucas filas, no mesmo horário.

Durante a madrugada, mais 8 mil pessoas previamente agendadas na tarde de sexta poderão se dirigir aos postos da capital, para receberem a Coronavac das 22h de sábado às 7h do domingo.

Planejamento

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), durante o Viradão só serão vacinados aqueles com segunda dose vencida ou fixada até domingo. Ainda de acordo com a SMS, não há garantias de vacinação após as 7h do domingo, porque a previsão é a de que todas as novas doses se esgotem nas 28 horas de trabalho.

O prefeito Bruno Reis (DEM) disse que o novo repasse de Coronavac enviado pelo Ministério da Saúde é insuficiente, já que havia 63 mil pessoas com a segunda dose pendente. Apesar das 25 mil unidades que chegaram na sexta ajudarem no processo, muita gente ainda terá que aguardar o próximo lote.

“Essa quantidade não é suficiente para atender as pessoas que não foram vacinadas com a segunda dose no dia correto. Diante da falta de regularidade do governo federal, que prometeu reposição e isso não ocorreu, ainda teremos 38 mil pessoas à espera da chegada de mais doses”, afirmou nessa sexta.

Durante a entrega de obras do Morar Melhor em Pau da Lima, o prefeito aproveitou para pedir que população com comorbidade ainda não cadastrada no sistema da prefeitura procure um dos 55 postos municipais de saúde para fazer o registro e facilitar o planejamento de futuras etapas da vacinação. A previsão da SMS é a de que 150 mil pessoas precisam fazer esse registro, mas constam no sistema apenas 50 mil.

Logística e segurança

A Guarda Municipal atua nos postos também durante a madrugada do Viradão, escoltando as vacinas e dando apoio às equipes de saúde nos casos em que houver necessidade de reposição do estoque.

Por sua vez, a PM afirmou que reforçou o policiamento através das unidades que atuam nos bairros onde acontece a ação para diminuir riscos de assalto ou arrastões próximos aos postos.

Alcance

Além de completar o esquema vacinal de quem precisa da segunda dose da Coronavac, este sábado também está servindo para atender outros públicos. Isso porque a campanha foi ampliada para agentes de ressocialização, de limpeza urbana, trabalhadores da área de segurança pública, salvamento e forças armadas e funcionários do sistema prisional a partir de 30 anos. Todos receberão a primeira dose das vacinas de AstraZeneca/Oxford e Pfizer.

A vacinação também segue para idosos com 60 anos ou mais, nascidos até o dia 31 de dezembro de 1961; gestantes, puérperas com comorbidades; lactantes com e sem comorbidades e profissionais da educação, tanto que os atuam nas escolas, faculdades e universidades públicas e privadas e os da rede de ensino técnico e profissionalizante de nível básico.

FIQUE POR DENTRO

*Segunda dose da Coronavac com atraso

Além da vacinação das 8h às 14h deste sábado, a aplicação é feita por demanda espontânea para quem devia receber a dose de reforço até 2 de maio. Das 15 às 21h, também por demanda espontânea, para quem devia tomar a segunda dose a partir de 3 de maio. Das 22h de sábado às 7h de domingo, só serão vacinadas as 8 mil pessoas cadastradas no site Hora Marcada;

*Onde vai ocorrer a ação

Drive Thru da Arena Fonte Nova, Vila Militar (Dendezeiros); 5º Centro de Saúde (Barris); Centro de Convenções (Boca do Rio) e Unijorge (Avenida Paralela). Pontos fixos: Unijorge, 5º Centro, Campus da Ucsal em Pituaçu, USF Cajazeiras V, Colégio da PM (Dendezeiros), UBS Sérgio Arouca (Paripe) e USF Eduardo

Mamede Mussurunga).