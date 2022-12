Popeyes inaugura restaurante em Salvador e distribuirá sanduíche de graça

A Popeyes, a marca especialista em frango frito, inaugura, neste sábado (10), sua primeira unidade em Salvador, localizada no Salvador Norte Shopping. Para celebrar a chegada à capital baiana, os primeiros 100 clientes ganharão na hora o sanduíche CBF (Cebola, Bacon e Frango) totalmente de graça.

A marca chega na cidade com a ação produzida em parceria com a agência Haute: a Kombi Popeyes envelopada com a identidade visual da marca, vai circular pela cidade para chamar a atenção das pessoas para a inauguração da loja no shopping, além de distribuir vouchers exclusivos de desconto.

Em uma ação gastronômica arretada desenvolvida pela GUT, agência criativa da marca, com a chegada em Salvador, Popeyes se unirá ao sabor da tradicional culinária da região, como uma forma de celebrar a cultura local e apresentar o frango frito aos moradores da capital do estado.

O Restaurante Dona Suzana, localizado na comunidade do Solar do Unhão, elaborou, em parceria com a marca, uma receita exclusiva com um toque local, utilizando o frango marinado por 12h de Popeyes servido com molho de moqueca e o tradicional molho lambão conhecido na região. Quem for ao local no dia 14, próxima quarta-feira, poderá provar a iguaria em edição limitada. Todo o lucro da venda da receita desta ação será do restaurante parceiro.

A receita usada nesta ação valoriza os ingredientes regionais brasileiros e cria um mix com o frango frito empanado a mão de sabor intenso e característico de Popeyes, inspirado na culinária do sul dos EUA. Outras cidades também terão ativações semelhantes até o final do ano.

Popeyes

A cadeia de restaurantes Popeyes tem mais de 50 lojas no eixo RJ/SP e está levando sua personalidade e sabor para mais locais do País. Os novos restaurantes darão a mais pessoas a oportunidade de experimentar os produtos e conhecer a experiência de consumo do autêntico frango marinado por 12h.

Estabelecido em Louisiana, EUA, Popeyes tem menu com produtos usando uma mistura única de temperos. Após ser marinado, o frango é empanado a mão, um a um, para garantir mais sabor e crocância em cada pedaço.