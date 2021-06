População de cidade baiana teme volta do 'serial killer do DF'

Desde quando a polícia do Distrito Federal começou a caçada a Lázaro Barbosa Sousa, de 33 anos, a população da cidade baiana de Barra do Mendes vive apavorada. Os pouco mais de 13.800 habitantes temem que o maníaco regresse à cidade, onde é acusado de um duplo homicídio. “A família dele ainda tem terras aqui, uns sítios e uma certa vez, ele havia dito ao pai, que o sonhava em voltar para Melancia e tomar conta do que era dele. É por isso que todos estão com medo”, contou um morador, se referindo ao distrito onde Lázaro vivia.

Um áudio que teria sido feito pelo próprio pai de Lázaro pede que as pessoas tomem cuidado. “Está circulando nos grupos uma gravação do pai dele dizendo que o filho não tem mais jeito, não tem salvação, que para ele só a morte, que o filho pode voltar para Melancia e que por isso as pessoas tomem muito cuidado e acionem a polícia”, relatou.

Por conta dessa possibilidade, os moradores não estão saindo de suas casas à noite. “Está todo mundo aflito. Todo mundo achava que ele teria sido morto pela polícia há mais tempo. Estávamos sossegados até agora. Ninguém está saindo de casa sozinho à noite. As pessoas estão se trancando cedo. Ninguém está indo para a zona rural, porque tem que passar pelas serras, região que ele gostava de ficar. O medo é tão grande, que o povo está correndo só em cruzar à distância com qualquer homem moreno e de cabelo preto”, disse a moradora.

Crimes na cidade

O matador fez suas primeiras vítimas em 2007, quando perseguia uma garota por quem havia se apaixonado. Dois trabalhadores rurais tentaram ajudar a moça e acabaram mortos. Nas redes sociais, o baiano está sendo chamado de “serial killer do DF”.

À época, Lázaro passou quase 15 dias escondido numa serra enquanto policiais tentam capturá-lo. A capacidade de ele se esconder, aliada à violência dos crimes, criou um boato na cidade de que Lázaro havia feito um pacto com o diabo. Sendo verdade ou não, a Polícia Civil informou que o acusado do duplo homicídio foi preso na ocasião do crime, após se apresentar na delegacia. “Ele conseguiu fugir cerca de 10 dias depois, sendo considerado foragido desde então”, diz nota da polícia.

Até então, o que há de concreto sobre a ficha criminal de Lázaro é que, além das mortes em Barra do Mendes, o o assassino matou quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia no último dia 9 de junho e baleou outra pessoas em Goiás três dias depois.

Em 2013, quando respondia a um processo por roubo, porte de arma de fogo e estupro, um laudo criminológico apontou que o maníaco tem características de personalidade como "agressividade, ausência de mecanismos de controle, dependência emocional, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais e sentimentos de angústia".