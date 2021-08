População de rua vulnerável à violência e aos efeitos econômicos da pandemia

Entre fevereiro e março do ano passado, quando a pandemia começou no Brasil, estimava-se que 221 mil pessoas viviam em situação de rua no país. Com as dificuldades econômicas da crise sanitária e o contingente de desempregados aumentando, especialistas acreditam que a população de moradores de rua no país cresceu significativamente em quase 18 meses da presença da covid-19 em todos os estados.

Pesquisadores do Núcleo de População em Situação de Rua da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) alertam que o perfil dessa população também mudou com a chegada do coronavírus e foi engrossada por desempregados que não conseguiram mais bancar o aluguél e as contas.

Comprovando a tese, na quinta (19), a prefeitura do Rio de Janeiro divulgou estudo que mostra que 31% das pessoas que estão nas ruas da capital fluminense chegaram a essa condição há menos de um ano, sendo 64% desse contingente, por perda de trabalho, moradia ou renda. Os dados mostram ainda que, de acordo com cadastro dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), houve aumento de 35% no número de mulheres nas ruas do Rio.

Suspeito preso essa semana, disse que ateou fogo em barraco para se vingar de Edilson Silva Souza (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Em Salvador, o dado mais recente é de janeiro deste ano e dá conta de que 8 mil pessoas vivem nas ruas da cidade, segundo o último censo do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Aqui, um casal em situação de rua que vivia em uma moradia improvisada no marco da fundação da primeira capital do Brasil, no Porto da Barra, foi vítima, essa semana, tanto das agruras financeiras do período pandêmico quanto da violência.

O barraco onde os dois se abrigavam foi incendiado na segunda-feira (16). Ana Paula Franzosi e Edilson Silva Souza tiveram mais de 90% dos corpos queimados. Estavam internados na Unidade de Queimados do Hospital Geral do Estado (HGE). Na quinta (19), Ana Paula não resistiu aos ferimentos e morreu.

Marcelo Pedra, pesquisador do núcleo sobre população de rua da Fiocruz, em Brasília (DF), em artigo no site da entidade, defende que para atender às pessoas que foram morar na rua devido a pandemia, é preciso “ampliar ofertas de acolhimento institucional e abrigo, ampliar a estratégia de trabalho e renda, e construir estratégias de habitação e moradia, como o aluguel social”.

Outros destaques da semana:

Taxa de desmatamento da Amazônia é a maior em 10 anos

A Amazônia é um dos biomas mais riscos em biodiversidade do mundo (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) divulgou na quarta (18), dados alarmantes sobre o desmatamento da Floresta Amazônica. Segundo o estudo, a Amazônia Legal perdeu 10.476 km² de cobertura florestal entre agosto de 2020 e julho deste ano, período que concentra a temporada de desmatamentos. A área equivale a nove vezes a cidade do Rio de Janeiro. O aumento é 57% maior do que a temporada entre agosto de 2019 e julho de 2020.

Ainda de acordo com o levantamento do Imazon, é o pior índice de destruição dos últimos 10 anos. O Pará foi o recordista de desmatamento, com 4.147 km² devastados, 43% superior ao registro entre 2019 e 2020. Já o estado do Amazonas foi o segundo no ranking de destruição, principalmente na região sul, onde houve aumento de 62% na derrubada da floresta.

Comparando só o mês de julho de 2019 com julho de 2020, houve aumento de 80% na devastação. O monitoramento do Imazon é feito pelo Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), com imagens de satélite e radar. O Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), do governo federal, também acompanha queimadas e desmates no bioma.

Estátuas de expoentes negros em SP

Carolina Maria de Jesus (Foto: Estadão Conteúdo/Arquivo)

A escritora Carolina Maria de Jesus, o pentacampeão de salto triplo Adhemar Ferreira da Silva, os cantores e compositores Itamar Assumpção e Geraldo Filme e a sambista Madrinha Eunice serão homenageados com cinco estátuas instaladas em São Paulo. O anúncio foi feito pela prefeitura da cidade na terça (17). A estátua de Carolina, autora do clássico ‘Quarto de Despejo’, será instalada no Parque Linear Parelheiros, onde ela viveu por muitos anos. A de Geraldo Filme ficará na Barra Funda, perto do antigo Largo da Banana, local que, segundo a prefeitura, foi “aprovado por lideranças do movimento negro e pela própria família de Geraldo”. A estátua de Madrinha Eunice, fundadora da primeira escola de samba paulista, a Lavapés, ficará na Praça da Liberdade. Já a de Adhemar ainda terá seu local definido

Governo cobra devolução de auxílio

Auxílio emergencial de 2021 teve valor reduzido em relação ao primeiro da pandemia (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O ministério da Cidadania notificou, entre a quarta (18) e a quinta (19), 650 mil pessoas a devolverem os recursos obtidos do auxílio emergencial. Segundo a pasta, essas pessoas seriam trabalhadores que ao declarar Imposto de Renda geraram DARF para a restituição de parcelas do Auxílio Emergencial, mas que ainda não efetuaram o pagamento, ou que gente que teria recebido os recursos de forma indevida por não se enquadrarem nos critérios do programa. Também foi notificado quem possuía vínculo empregatício na época do auxílio ou já recebia outro benefício como aposentadoria e seguro desemprego.

Haiti chora 2 mil mortos

Terremoto destruiu cenas de casas e prédios (Foto: AFP)

Um terremoto de magnitude 7,2, que também foi sentido na República Dominicana e em Cuba, deixou dois mil mortos no Haiti. O abalo aconteceu no domingo (15), mas a atualização dos mortos ocorreu na sexta (20), após uma semana de buscas por sobreviventes. Na quinta (19), o governo brasileiro anunciou que enviará missão humanitária ao país. O abalo ocorreu a cerca de 12 quilômetros de Saint-Louis-du-Sud, a 160km de Porto Príncipe, capital do Haiti. Centenas de prédios e casas foram destruídos nas principais cidades do país, que divide com a República Dominicana o território da ilha de Hispaniola.

Para refletir...

Gabi Amarantos é uma das juradas do The Voice Kids (Foto: Reprodução/TV Globo)

Eu boto ele para lavar louça, as roupas, as cuecas, para fazer todas as tarefas domésticas. Minha irmã tem duas filhas, então, o Davi foi criado junto com duas meninas negras. Acredito que estamos no caminho certo porque quando ele soube que atuaria com a Liniker no clipe, ficou feliz de connhecer uma atriz LGBTQIA+, Gabi Amarantos

A cantora, em entrevista, na sexta-feira (20), falou da educação não machista e pró-diversidade do seu filho Davi, de 12 anos, que participou do novo videoclipe da mãe com a cantora Liniker.

Assista ao videoclipe: