População pode sugerir ações para que Salvador se torne mais sustentável; veja

A prefeitura disponibilizou para a população a consulta pública virtual do Plano Municipal de Adaptação e Mitigação às Mudanças do Clima (PMAMC) até o dia 5 de outubro. Para acessar, basta entrar no site da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis).

O documento é um plano com ações que visam transformar Salvador em uma cidade mais verde e sustentável, além de inclusiva.

Ao acessar o documento, qualquer cidadão pode inserir suas contribuições sobre as ações relacionadas à mitigação (neutralidade em carbono), adaptação (resiliência a riscos climáticos) e indicação de benefícios sociais (justiça climática). Basta preencher um formulário.

O PMAMC é o plano de ação climática da cidade e tem o propósito de construir uma trajetória para que Salvador reduza a emissão de gases de efeito estufa (GEE) e se adapte melhor às mudanças do clima. As ações propostas deverão ser de curto, médio e longo prazo, para que possam ser colocadas em prática até 2049, em conformidade com o Acordo de Paris.

O PMAMC foi iniciado em janeiro de 2020. Até o momento, já foram realizados mais de 40 consultas e eventos, com mais de 1000 participações e mais de 400 contribuições.

“O PMAMC é o plano climático mais participativo do Brasil e possivelmente do mundo. Em Barcelona, houve 119 participantes e 112 contribuições”, destaca Melina Amoni, gerente da WayCarbon.

O Plano Municipal de Adaptação e Mitigação às Mudanças do Clima é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do Prodetur Salvador, com apoio do C40, da Agência GIZ de Cooperação Alemã e elaborado por um consórcio composto por WayCarbon, ICLEI e WWF. O projeto tem participação de Carlos Nobre, um dos maiores climatologistas do mundo, além de demais especialistas.