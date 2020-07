Por causa da pandemia, ACM Neto cogita sugerir adiamento do Carnaval 2021

O prefeito ACM Neto vai propor um adiamento conjunto do Carnaval 2021 para São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes cidades, caso a pandemia do coronavírus não esteja controlada até fevereiro do ano que vem, quando a festa está prevista.

"Todo mundo sabe que além de prefeito, eu sou um carnavalesco nato. Eu amo Carnaval e toda vez que lembro que até novembro iremos tomar uma decisão nesse assunto, me aperta o coração", disse o prefeito neste domingo (12), em entrevista à CNN.

No entanto, essa proposta só vai acontecer caso não haja vacina disponível. "Primeiro, aguardar pra ver se teremos uma vacina que possa assegurar a imunidade. (...) Se não der pra fazer com segurança, irei propor para os prefeitos das principais cidades que fazem o Carnaval no Brasil, inclusive os prefeitos de São Paulo e Rio de Janeiro, e outros colegas prefeitos, para que a gente pense talvez num adiamento conjunto do Carnaval no ano que vem", completou.

Caso a festa seja adiada, é possível que sejam remanejados feriados municipais para garantir a realização do Carnaval fora do mês de fevereiro. "Mas sem atrapalhar os festejos juninos. Talvez essa possa ser uma alternativa caso o Carnaval não tenha condições de acontecer em fevereiro. Mas ainda não é hora de cravar nenhuma posição definitiva", concluiu.