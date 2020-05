Por dívida de 2011, Justiça bloqueia R$21,5 milhões do Bahia

A Justiça determinou o bloqueio de bens do Bahia para pagar uma dívida de R$ 21,5 milhões contraída pelo clube com a empresa Ingresso Fácil, do grupo BWA, em 2011, durante a gestão do ex-presidente Marcelo Guimarães Filho, destituído do cargo em 2013 após intervenção judicial.

Em nota, o Bahia afirma que o valor da penhora pedida pela Justiça é de R$ 18,3 milhões. O valor seria somado aos R$ 3 milhões que o clube teve bloqueado no ano passado para formar o montante total da dívida. A decisão cabe recurso.

Ao CORREIO, o vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz, explicou que um documento de confissão da dívida foi assinado por Marcelo Guimarães Filho quando ele ainda era presidente do Bahia, mas o clube não reconhece que os valores em questão tenham entrado nos cofres do tricolor.

"É uma dívida antiga, de 2011, contraída pelo Esporte Clube Bahia S/A, não foi o Bahia entidade esportiva, e na época Marcelo Guimarães Filho assinou um documento de confissão de dívida, um valor original de aproximadamente R$ 6,5 milhões. Com valor de juros e correção fez chegar nesse valor que está hoje", explica Ferraz.

"Essa confissão é para consolidar débitos que seriam fruto de operações anteriores. Ele pega e consolida isso tudo em apenas um documento, esse valor de R$ 6,5 milhões. Mas não explica quais foram essas operações que fizeram chegar esse valor, nem para qual finalidade esse dinheiro foi usado, simplesmente diz que o Esporte Clube Bahia S/A é devedor dessa quantia e pagaria de tal forma", continua.

Como o valor nunca foi pago para a BWA, em 2014 a empresa entrou com processo contra o Bahia para executar a dívida. Após não conseguir bloquear bens do Esporte Clube Bahia S/A, que atualmente não tem atividade, a ação partiu para a entidade esportiva, um dos sócios da S/A. O outro sócio é a Liga Futebol, empresa do banco Oportunity.

"Ao longo desse tempo a gente entrou com algumas medidas que impediram o bloqueio de bens. No ano passado conseguiram um valor um pouco superior a R$ 3 milhões, e agora uma nova ordem de bloqueio determinando a execução do valor total, que hoje chega a cerca de R$ 21,5 milhões", explica Vitor Ferraz.

Ainda de acordo com o dirigente, o Bahia conseguiu impedir que os R$ 3 milhões bloqueados pela Justiça não fossem repassados para a BWA, mas não conseguiu recuperar o valor, que segue bloqueado. Ferraz explica ainda que o tricolor tem tentado cobrar explicações do ex-presidente Marcelo Guimarães e periciar as contas do clube para provar que o valor não foi repassado à entidade.

"Essa empresa tinha negócios com o clube, fazia a operação das catracas de Pituaçu. Muitas transações financeiras entre a empresa e o Bahia existiram, mas a gente não consegue identificar qualquer operação financeira, além da operação de ingressos, que justifique esse valor maior. Existem algumas alterações de valores maiores, mas nenhuma que chegue perto desse valor da dívida", diz.

"A gente não sabe por que essa confissão de dívida, o documento não diz. Normalmente quando se confessa uma dívida se diz a origem da dívida, mas não há nada disso. É um documento que simplesmente diz que o clube deve tal, com juros de tal com pena tal", continua.

Os valores bloqueados pela Justiça derivam de receitas como contratos de televisão, vendas de atletas, patrocínios, e arrecadação na loja do clube, limitado a 10% do valor total de cada receita. Para impedir um prejuízo maior do que já vem sofrendo por conta da pandemia do novo coronavírus, o Bahia tenta evitar a penhora colocando bens como a Cidade Tricolor e o terreno do Fazendão como garantia até que o processo seja finalizado.

Processos

Essa não é a primeira vez que o Bahia sofre por conta de dívidas deixadas por gestões passadas. Em acordo na Justiça do Trabalho, todos os meses o tricolor desembolsa quantias para quitar processos trabalhistas.

De acordo com o clube, com os valores que saem dos cofres do clube todos os meses, seria possível aumentar a folha do futebol em 30%.

Já o ex-presidente Marcelo Guimarães é Filho é réu no processo que o Bahia cobra a restituição de R$ 44 milhões. O valor teria sido gasto indevidamente pelo ex-gestor no período em que foi presidente do clube.

"Na ação que o Bahia cobra R$ 44 milhões, um dos pedidos é referente a isso (dívida com a BWA). Ele fez esse documento de confissão de dívida totalmente em desacordo com o que diz o estatudo do Bahia S/A, totalmente irregular, e tem que assumir a responsabilidade", finalizou Vitor Ferraz.

O CORREIO tentou contato com Marcelo Guimarães Filho, mas não conseguiu retorno até o fechamento da reportagem.