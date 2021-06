Por falta de vacina, Juazeiro interrompe aplicação da 1º dose contra covid-19

A Secretaria de Saúde de Juazeiro (Sesau) informou nesta quarta-feira (30) que já aplicou todas as vacinas contra covid-19 recebidas para uso na primeira dose na cidade. Por conta disso, a imunização em primeira dose foi suspensa às 10h30 de hoje.

Agora, o município aguarda a chegada de novas doses para dar continuidade à vacinação contra covid-19.

A secretaria destaca que o vacinômetro, que mostra a quantidade de doses aplicadas, vai sendo atualizado de acordo com o recebimento dos mapas de vacinação dos pontos de vacina. Ele indica que até ontem foram vacinadas 60.594 pessoas na cidade com a primeira dose e 24.860 com a segunda dose.

O governo baiano anunciou que hoje o estado vai receber novas doses para distribuição aos municípios. Serão 228.250 doses da Astrazeneca, que tem previsão de chegada às 13h50, e 36.270 doses da Pfizer, que chegarão às 16h20.