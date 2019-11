'Por favor, orem por minha família', diz pai de sobrevivente do acidente aéreo de Maraú

O decorador Jorge Elias chegou hoje de madrugada em Salvador. Veio acompanhar de perto o estado de saúde das vítimas do acidente aéreo que aconteceu na última quinta-feira, em Barra Grande. Entre os 10 tripulantes, estavam o filho e o neto de Jorge, Eduardo e Eduardinho, que estão internados no Hospital Geral do Estado.

A nora do decorador, a jornalista Marcela Elias, também estava na aeronave, mas não resistiu e faleceu logo após o acidente.

“Por favor, orem por minha família. Agradeço todas as mensagens e apoio de todos os meus amigos em todo o mundo”, disse Jorge, em postagem nas redes sociais.



Foto: Reprodução