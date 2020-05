Por que Boca do Rio, Plataforma e Centro serão alvos de medidas restritivas?

Três bairros serão os primeiros alvos das medidas restritivas da prefeitura de Salvador, a partir do próximo sábado, como forma de combater o avanço do coronavírus na capital baiana. O episódio conta com o depoimento da repórter Marina Hortélio, que foi aos três bairros saber a realidade deles, conversar com moradores e entender o porquê eles são os primeiros alvos das medidas. Ouça:

