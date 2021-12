Por que é tão difícil aprender a lidar com dinheiro?

Por que é tão difícil lidar com dinheiro? Anônimo



Olá, Anônimo. As questões relacionadas ao dinheiro se tornam difíceis de controlar, devido a nossos desejos e preferências - que, por característica humana - nos conduz a objetivos diferentes e comportamentos também. Ou seja, é exatamente a forma como nos comportamos em relação ao dinheiro que faz com que sejamos do jeito que somos. Pessoas que adquirem naturalmente hábitos positivos sobre o dinheiro, conseguem desde cedo ter atitudes proativas em relação às finanças, já absorvem o fato de reservar parte do que ganha e esse comportamento é levado para a vida adulta. Da mesma forma, quem tem mais dificuldades, ainda que se esforce, não consegue equilibrar os gastos e ser mais independente financeiramente. Nesses casos, o desafio é justamente aprender como mudar de comportamento para ter uma vida mais tranquila. E, isso é possível. Basta ter foco e disciplina. Claro, é um trabalho de mudança de hábitos, quebra de paradigmas e mudança de crenças sobre o dinheiro.





A primeira parcela do décimo, já foi. Como usar a 2ª parte de um jeito eficiente? Ana Silva

Olá, Ana. Final de ano chegando e a utilização do 13º salário é sempre um desafio. Tantos desejos e necessidades, mas, às vezes, não temos o recurso suficiente. É como a própria ciência econômica explica: as necessidades dos seres humanos são ilimitadas, mas os recursos são escassos. Como já usou a primeira parcela, uma forma de otimizar a segunda é tentar direcionar para o que for mais prioritário para você. Se tiver alguma dívida é prudente que utilize para quitar ou amortizá-la. Caso não tenha, tente pensar nas prioridades de final e início de ano que vão precisar de dinheiro extra para serem feitas, como gastos com presentes, a ceia de Natal, impostos e material escolar. Após essa avaliação, direcione os gastos, mas se esforce para reservar uma parte desse dinheiro. É uma maneira bem interessante de começar a poupar. Com isso, você vai perceber ao longo do tempo como essa atitude vai fazer a diferença.





Tem dúvidas sobre Finanças Pessoais? Mande um e-mail para ccarteiracorreio@redebahia.com.br