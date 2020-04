Por que o BBB 20 está fazendo tanto sucesso?

Em sua 20ª edição, o Big Brother Brasil ganhou uma nova fórmula e vem tendo uma enorme audiência e participação dos brasileiros. Para conversar sobre o reality show, que está e sua reta final, o podcast diário do jornal Correio* conversa com o jornalista Thiago Ferreira, doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Ufba, que aponta as principais virtudes e discussões do BBB20. Ouça:

