Portão: polícia apreende submetralhadora, fuzil e R$ 300 mil em cocaína

Um fuzil, uma submetralhadora e 20 quilos de cocaína, avaliados em R$ 300 mil, foram apreendidos pela polícia na noite de quarta-feira (22), no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O flagrante ocorreu após equipes de inteligência da polícia descobrirem um ferro velho, na localidade de Portão, utilizado para armazenar drogas. No imóvel foi localizada uma certa quantidade de cocaína com um criminoso.

Durante uma conversa preliminar com os policiais, ele contou que guardava o restante em uma casa, na mesma região. A polícia seguiu até o ponto indicado pelo traficante, onde os policiais acharam um fuzil calibre 5,56, uma submetralhadora calibre 9mm, carregadores, munições e 20 kg de cocaína avaliados em 300 mil reais.

O suspeito e os materiais foram apresentados na sede da Polícia Federal, em Salvador. Participaram da operação equipes do Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP), do Comando de Policiamento Especializado (CPE), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Choque, Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial, Rondas Especiais (Rondesp) da Região Metropolitana de Salvador e da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Lauro de Freitas).