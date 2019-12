Porto da Barra recebe Vila de Natal e árvore sustentável

O Natal chegou ao Porto da Barra na noite desta sexta-feira (13), e de forma sustentável. O Largo do Forte de Santa Maria recebeu uma Vila de Natal, com uma árvore de 6,40 metros de altura, feita inteiramente de garrafas pet. A obra de arte foi feita pelo setor de reciclagem da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e assinada pelo artista plástico Gilson Cardoso.

Ao todo, 12 profissionais trabalharam na confecção e foram usadas 4,3 mil garrafas. As flores que enfeitam a estrutura foram construídas com o fundo das garrafas, e a estrela que fica no alto do monumento também é de plástico.

A iluminação verde florescente se destaca na paisagem e foi o que atraiu a atenção da pequena Júlia, 7 anos. Ela estava passeando na orla com os pais, Ailton Araújo, 42, e Luciana Cruz, 47, e parou para ver a obra mais de perto. “Ficou muito bonita. Não tinha visto que era de garrafa pet. Ficou legal”, disse.

Ailton, Júlia, e Luciana gostaram do resultado (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Para Ailton, a iniciativa da prefeitura é válida por outro motivo. “É bom que muda também, não fica a iluminação de Natal em um lugar só da cidade. O Campo Grande ficou bem legal, mas é bom que tenha em outros lugares da cidade também”, afirmou.

Por falar em Campo Grande, a decoração e programação natalina montada na Praça 2 de Julho já atraiu cerca de 425 mil pessoas desde a inauguração, no dia 18 de novembro. De acordo com a pesquisa da Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), de segunda a sexta-feira, de 18h às 22h, a média de visitantes da praça é de 15 mil. Já durante os finais de semana, esse número é quase o dobro: das 18h às 23h, cerca de 25 mil pessoas passam pelo local.

Na Barra, além da árvore, o espaço recebeu um presépio gigante, uma feira de produtos natalinos, e terá programação especial, com apresentações de corais e eventos culturais. A feira funcionará com 16 expositores até o dia 22 de dezembro. Neste sábado (14) e domingo (15), haverá shows de voz e violão. O evento conta também com a parceria de comerciantes locais e da Associação de Moradores e Amigos da Barra (Amabarra).

Presépio é uma das atrações (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Na sexta-feira (20), às 18h, acontece um Festival de Drones, no Farol da Barra. No dia seguinte, 21, às 14h, está programada a Festa dos Vizinhos da Rua Florianópolis. Seguindo uma tradição francesa criada na década de 90, o evento tem como objetivo aproximar os moradores, através de uma grande confraternização natalina.

Neste mesmo dia, às 18h, está prevista a apresentação da Banda da Polícia Militar da Bahia, no espaço da Vila. A prefeitura informou que, independentemente da programação artística e cultural, a feira de produtos natalinos funcionará todos os dias, a partir das 10h.

Confira a programação

Vila de Natal, no Porto da Barra:

Sábado (14) - às 18h, Pablo Silva Voz e Violão (tecladista da banda Adão Negro)

20 de dezembro - às 18h, Festival de Drones no Farol da Barra

21 de dezembro - às 14h, Festa dos Vizinhos na Rua Florianópolis. Seguindo uma tradição francesa da década de 90, o evento quer aproximar os moradores, através de uma confraternização natalina; às 18h, Banda da Polícia Militar na Vila da Barra