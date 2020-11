Porto Seguro: polícia flagra transporte ilegal de eleitores e compra de votos 

Dois crimes eleitorais foram registrados, no final da manhã deste domingo (15), na cidade de Porto Seguro, região Sul da Bahia. Guanições da Polícia Militar conduziram dois suspeitos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) foram identificado transporte ilegal de eleitores e compra de votos. Na localidade de Arraial d'Ajuda, os militares encontraram um candidato a vereador, com R$ 3 mil em espécie e cestas básicas. Dentro do carro os policiais encontraram mais três pessoas, uma delas menor de idade.

Pouco depois, no colégio Frei Calixto, no bairro de Baianão, um homem foi detido pelos crimes de transporte ilegal de eleitores e boca de urna. Os dois flagrantes foram apresentados no Fórum Eleitoral, em Porto Seguro.