Português que vai comandar o Convento do Carmo chega a Salvador

Fechado desde abril de 2020, o Convento do Carmo, localizado no Santo Antônio Além do Carmo, será reaberto sob comando do grupo português Convento do Espinheiro, presidido pelo empresário Nuno Camacho. O hotel passará por uma série de reformas e voltará a funcionar completamente repaginado em 2022. Na próxima segunda-feira, Camacho desembarca em Salvador para visitar o empreendimento. Ficará na cidade, entre compromissos e reuniões, até a sexta-feira, 18 de junho, quando retornará para a Europa. Instalado em um convento carmelita do século 16, na Rua do Carmo, o hotel foi comandado nos últimos 15 anos pelo grupo Pestana. Lindo e elegante, atraía quem estava interessado em ter uma experiência diferenciada, cercada de história e cultura por todos os lados.

Nuno Camacho (Divulgação)





Prêmio de inovação

Com 28 anos dedicados à criação de projetos de engenharia industrial, a AP Consultoria e Projetos está comemorando a conquista de uma premiação importante para o segmento em que atua. A empresa venceu o Inovainfra 2021 com o projeto Integração do Escaneamento a Laser à Rotina de Engenharia. O projeto vencedor traz um importante avanço para o setor de engenharia, já que incorporou à atividade, geralmente feita de forma mecânica e visual, processos digitais que integram um canteiro 4.0. “Esse prêmio nos trouxe uma repercussão significativa, tanto para cenário nacional, quanto para o internacional. Ele nada mais é que um resultado da disciplina do nosso time em querer fazer diferente o que vem sendo feito há décadas”, nos disse Thomaz Miglio, Sócio-Diretor da AP.

Thomaz Miglio (Divulgação)





Nova RP

A produtora de eventos e promoter Rafaela Meccia é a nova relações-públicas do Fasano Salvador, que ocupa um luxuoso edifício no Centro Histórico. Rafaela chega bem favorável, com todo o manejo social que traz em si. Em contato com o Alô Alô, o Fasano destacou que Rafaela chega para fortalecer a equipe e trazer um novo olhar, assim como a reverenciada promoter Licia Fábio vem fazendo desde a inauguração da unidade.

Rafaela Meccia (Lucas Assis / Divulgação)





Celebração virtual

Tânia Gordilho completou 70 anos nessa sexta-feira e celebrou, durante o final da tarde, com missa online através do aplicativo ZOOM. Tânia é uma das maiores incentivadoras do balé na Bahia. Fundadora do Ballet Bahiano de Tênis (BBT), ela promove e divulga a dança, em suas diversas modalidades, acreditando na força da arte para o desenvolvimento da cidadania e da educação.

Tânia Gordilho (Divulgação)



Parabéns pra você Flavia Abubakir celebra aniversário nesse sábado e comemora a data em família, ao lado das filhas e do marido, o empresário Frank Geyer Abubakir, no apartamento de Salvador. Durante o dia, por certo, será homenageada pelas amigas mais íntimas, através de ligações e mensagens virtuais.

Almoço intimista O Núcleo de Decoração da Bahia promove almoço, quarta-feira, no restaurante Amado, em Salvador. Na lista de convidados, lojistas associados e 15

arquitetos de destaque.

Nova experiência Os filiados do LIDE Futuro vão celebrar o São João de uma forma especial. Um almoço exclusivo em Costa do Sauípe, no dia 19, vai reunir o grupo, que terá a oportunidade de ter uma nova experiência no complexo de resorts. "Este é um evento ideal para aproximar ainda mais os associados do grupo LIDE de uma forma descontraída, porém, sem perder a oportunidade de networking", afirma Pedro Dornas, presidente do LIDE Futuro.