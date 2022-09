Pós em Sistemas e Computação da Unifacs prepara profissionais para liderar e inovar no setor de tecnologia

Um dos mercados profissionais que cresce de maneira mais acelerada, na atualidade, é o da tecnologia da informação. E necessita cada vez mais de serviços e soluções do segmento, gerando uma demanda mais acentuada por profissionais munidos da capacidade de inovar e liderar nas mais variadas áreas de atuação. Visando atender às exigências por especialista, profissionais têm se voltado para o campo acadêmico em busca do aprimoramento aprofundado que os prepare para desenvolver soluções de impacto imediato no setor.

Pioneiro, o primeiro programa de mestrado em Computação do estado da Bahia, o Programa de Pós-graduação em Sistemas e Computação da UNIFACS (PPGCOMP) tem suas raízes no Mestrado Profissional em Redes de Computadores, fundado em 2001. Como evolução natural do programa seminal, a proposta de criação do Mestrado Acadêmico em Sistemas e Computação foi aprovada pela CAPES em 2005.

De acordo com o coordenador do PPGCOMP, Joberto Martins, o objetivo principal do programa é desenvolver e fomentar competências para capacitar o profissional a adotar metodologia científica e tecnologias avançadas durante a pesquisa, projeto, desenvolvimento, manutenção e operação de sistemas computacionais.

“O programa de mestrado em sistemas e computação objetiva formar profissionais capazes de atuar tanto no ensino e pesquisa em computação, como no mercado de trabalho nas áreas de engenharia de software, redes de computadores, multimídia e tecnologias web, visando atender às atuais demandas identificadas na Bahia e sua região de influência”, explica.

Ao longo dos seus 20 anos de existência, o PGCOMP já formou mais de 220 mestres e tem atualmente 10 professores com formação diversificada, todos com mais de 10 anos de experiência em pesquisa e na formação de mestres e doutores nas áreas de Engenharia de Software, Redes de Computadores e Multimídia. “A atuação do PPGCOMP, entretanto, vai além da formação do seu corpo discente. É parte da missão do programa o fortalecimento dos cursos de graduação da instituição na qual está inserido e o estabelecimento de fortes vínculos com outros grupos de pesquisa, no Brasil e Exterior, e com a sociedade de maneira geral”, explica Joberto.

A atuação do mestrado em computação segue três linhas principais de pesquisa: Redes de Computadores, Engenharia de Software e Multimídia e Aplicações Avançadas. Já os tópicos de interesse para as pesquisas tem sido principalmente o aprendizado de Máquina (machine learning) e Inteligência Artificial, Blockchain, Redes Definidas por Software (SDN) e Openflow, Robótica, Segurança de Redes e Sistemas, Métodos, Técnicas e Ferramentas para Engenharia de Software, Realidade Virtual e Aumentada, Smart City e Smart GRID, Sistemas de Geoprocessamento, User Experience (UX), Engenharia de Requisitos e Testes Ágeis, Inteligência Computacional, Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) e XBRL, Redes baseadas em Contexto, Aplicações Multimídia e de Realidade Virtual e Desenvolvimento Dirigido por Modelos.

O coordenador do PPGCOMP aponta que o curso têm atraído os mais variados perfis profissionais, mas que o objetivo comum dos egressos é alinhar os conhecimentos ao que há de mais avançado no campo da pesquisa em tecnologia. “Em geral temos procura por parte de muitos profissionais de mercado que buscam uma especialização ou domínio das tecnologias da computação e professores do ensino superior que buscam uma experiência de pesquisa abrangente visando o fortalecimento de suas carreiras acadêmicas e como pesquisadores”, diz.

Estudos de impacto

Segundo o professor Jorge Campos, o PPGCOMP possui diversos projetos com forte impacto, tanto no que se refere à qualidade da sua produção acadêmica em periódicos e conferência nacionais e internacionais, quanto à geração de inovações tecnológicas e produtos utilizadas por empresas e órgãos governamentais.

Um exemplo dentro da linha de Engenharia de Software é o projeto de pesquisa em Dívida Técnica. O conceito de DT representa uma metáfora para discutir problemas de desenvolvimento de software. Estudos recentes têm mostrado que ele é um bom veículo de comunicação entre os profissionais de software, independente de seus níveis de experiência.

“Assim, o conceito de Dívida Técnica pode ser usado como uma ponte para reduzir a distância entre a teoria e a prática. Atualmente, pesquisadores de 12 países (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Finlândia, Itália, Holanda, Noruega, Arábia Saudita, Sérvia e Estados Unidos) já aderiram à iniciativa”, afirma.

Outro caso de sucesso no PPGCOMP é o projeto de Inteligência Artificial aplicada aos Sistemas Financeiros, que contempla inovações na área financeira com suporte computacional blockchain e com utilização das técnicas de aprendizado de máquina. “Este projeto envolve parcerias nacionais e internacionais: Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Alagoas, Universidad de Rosário (Argentina), Rutgers University (New Jersey - USA) e Northeast University (Boston – USA)”, diz Jorge.

Para conhecer mais sobre o PPGCOMP acesse o link.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.