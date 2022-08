Pós-graduação da UNIFACS prepara profissionais para construir a Bahia do futuro  

A Bahia é um território de infinitas potencialidades. Desde o turismo às atividades da agropecuária, indústria, mineração e serviços, o estado se destaca nacionalmente pela sua pluralidade econômica, mas ainda enfrenta diversos obstáculos em aspectos como logística, infraestrutura e planejamento. Alinhada à missão contribuir com o avanço regional, há 23 anos, a UNIFACS tem formado profissionais multidisciplinares para atuar na solução destes problemas, através da sua pós-graduação strictu sensu em Desenvolvimento Regional e Urbano.

Criado em 1999, o Mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano da UNIFACS (PPDRU) é um dos mais antigos, sendo um dos fundadores da área de desenvolvimento urbano e regional da CAPES. Em 2006, o programa ganhou o reforço do doutorado, reconhecido pelo Ministério da Educação. De acordo com a coordenadora do PPDRU, Carolina Spínola, neste período foram formados quase 300 alunos no mestrado e mais de 50 no doutorado.

“É um mestrado acadêmico, mas que tem como missão trabalhar os problemas do estado da Bahia, tanto no âmbito dos estudos urbanos quanto nos aspectos regionais, então traz uma base sólida de conhecimentos”, explica Carolina Spínola.

Com um perfil multidisciplinar, o programa atrai profissionais dos mais diversos campos de atuação, tendo passado pelos cursos desde economistas, geógrafos, urbanistas, até profissionais da área de saúde interessados em estudar uma temática relativa ao desenvolvimento regional e urbano.

“Aqui eles encontram a oportunidade de obter uma base fundamentada na economia, sociologia, nos estudos urbanos, ambientais e na geografia”, diz Carolina. “Muito além da formação de mestres e pesquisadores, acredito que a nossa abordagem múltipla e interdisciplinar é a principal contribuição. Temos vários exemplos de egressos vindo de áreas específicas, mas que através dos cursos conseguiram galgar novas posições em suas áreas de atuação”, completa.

O programa é dividido em 2 linhas de pesquisas, uma voltada para os estudos regionais na qual são abordados os processos regionais de desenvolvimento do estado da Bahia e Nordeste como um todo. “Nesta linha passamos por estudos relacionados ao mercado de trabalho, economia em todas as vertentes, questões ambientais tão importantes, desigualdade, pobreza, mas também oportunidades de desenvolvimento no estado da Bahia”, diz.

Já a vertente urbana é focada na questão dos bairros e busca percorrer toda a complexidade dessas áreas e com o objetivo vislumbrar soluções que possam ser aplicadas partindo de uma perspectiva mais recente, tomando por base cidades resilientes, sustentáveis, regenerativas, inteligentes, partindo deste arcabouço para tentar repensar problemas específicos dos centros urbanos.

Projetos que transformam

Apesar do caráter acadêmico, o PPDRU procura estimular o desenvolvimento de trabalhos que tenham impacto na realidade. “Temos alunos que propuseram melhorias para unidades de conservação específicas como o Parque Nacional da Chapada Diamantina, outros que estão envolvidos em projetos de monitoramento da qualidade da água do Rio Paraguaçu”, destaca Carolina. “Temos também alguns trabalhando em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária e o Ministério Público em um projeto internacional desenvolvido pelo PPDRU dentro da área de reabilitação e direitos humanos”, aponta.

Uma das pesquisas que vem sendo trabalhada atualmente é desenvolvida pela economista Kaiza Oliveira, que já tem experiência com outros programas de pós-graduação, e trata da economia baiana no comércio internacional. “A dinâmica do trabalho interdisciplinar, dialogando com alunos de diversas formações, torna o processo de estudo ainda mais prazeroso, pois além dos profissionais qualificados nos dando suporte, temos a possibilidade de trabalhar essa forma de fazer ciência, que busca agregar os mais variados pontos de vista”, afirma a pesquisadora.

Dentro do seu trabalho, Kaiza tem levantado importantes dados que têm o potencial de ir muito além do campo acadêmico ajudando a balizar o planejamento tanto do setor público como do privado para a construção de estratégias que irão beneficiar o comércio internacional da Bahia nos próximos anos.

“Todo o trabalho que desenvolvemos na UNIFACS visa o impacto regional, as avaliações que geramos no programa podem sim ser utilizadas na construção de políticas públicas que vão alavancar o estado em um futuro não muito distante. Isso é motivador”, afirma Kaiza Oliveira.

Para conhecer mais detalhes sobre o Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano da UNIFACS (PPDRU), acesse: https://www.unifacs.br/mestrado-doutorado/mestrado-em-desenvolvimento-regional-e-urbano/.



