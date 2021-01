As metáforas são figuras de linguagem que favorecem uma comparação implícita na qual uma situação é representada a partir de um contexto distinto e figurado da realidade que se quer mostrar. O atual presidente do país é adepto das metáforas de relacionamento amoroso para explicar acordos e a dinâmica da política do seu governo (sic). O ex-presidente Lula recorria com frequência a metáforas futebolísticas para se comunicar com o povo brasileiro, justificando que a grande maioria acompanha e entende o esporte. Mais recentemente, Renato Gaúcho, dispensando a política, utilizou a linguagem metafórica para aproximar o futebol das conquistas amorosas com o objetivo de apresentar, a princípio, a desimportância que atribui a uma das estatísticas futebolísticas.

Em resposta a um jornalista sobre a reduzida posse de bola do Grêmio no jogo recém-terminado e, ainda assim, a vitória do seu time, o técnico disse, utilizando um encontro entre homem e mulher como referência, que de nada adiantava sair para jantar, passar a noite inteira conversando e gastando saliva para, ao final do encontro, assistir a sua parceira entregar-se a outro. Apesar da metáfora, nesse caso, se prestar à explicação do conceito futebolístico, ela permite compreender o modo de pensar do seu formulador também no contexto figurado, adotado como referência.

Se para o futebol, o desprezo pela posse de bola sem gols simboliza uma desvalorização do drible, dos passes certos, do passar da bola de pé em pé, no contexto do relacionamento entre duas pessoas, envolve o pouco apreço pelo galanteio, pela troca de conversas, de olhares e pelo descobrir e conhecer o outro.

Bauman, ao conceituar a modernidade líquida, utilizou o sentido metafórico da fragilidade, maleabilidade dos líquidos para representar a fugacidade das relações sociais. Na nossa atual sociedade, recuperando o sentido metafórico do chernoboy do sul, tanto seria desperdício ficar com a bola mais tempo que o necessário para vencer o jogo, como se relacionar com uma mulher além do necessário para se deitar com ela.

A Copa de 1970 é considerada a mais bela das copas. Pelé se consagrou definitivamente e foi considerado o maior jogador do campeonato. No entanto, na retina dos admiradores do esporte, as imagens que permanecem são as do não gols. O drible em Mazurkiewicz, o chute do meio de campo rente à trave do goleiro tcheco, a cabeçada e defesa do goleiro Banks e o passe sem olhar para a chegada de Carlos Alberto na final contra a Itália. Essa última, apenas por um detalhe menos importante, resultante em gol.

Em um relacionamento entre duas pessoas, não se pode, nem se deve, diminuir a importância do sexo. No entanto, quem despreza as risadas conjuntas à mesa de um bar, a comunhão causada pela dança conjunta de uma boa música, o assistir e comentar um filme a dois ou, até mesmo, um silêncio provocado pelo encontro de um olhar nunca viu ou verá Pelé jogar.



Horacio Nelson Hastenreiter Filho é Professor Associado da Escola de Administração da UFBA