'Posso ter sido falso negativo', diz ator após ficar na UTI com sintomas de covid-19

Juliano Laham passou cinco dias internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por complicações geradas pelos sintomas da covid-19. Porém, o ator da Globo, que já está se recuperando em casa, isolado em um quarto, não chegou a apresentar um exame positivo para o novo coronavírus - mesmo com todos os sinais da doença.

"Cheguei a fazer exame de covid e deu duas vezes negativo. Segundo os especialistas, os médicos, posso ser um falso negativo. Até porque todo o meu quadro era típico de covid", contou o ator, de 27 anos, em entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes.

Juliano relembrou, durante o programa, como percebeu que tinha algo errado com o seu organismo. Ele estava há 37 dias isolado em casa até começar a se sentir mal - e afirmou que saiu de casa apenas para fazer compras no mercado, tomando os cuidados necessários.

"Aproximadamente há três semanas, cheguei a passar mal e fiquei com falta de ar. Resolvi tomar banho para ver se passava, e comecei a vomitar. Percebi que tinha sangue. Me preocupei e fui para o hospital e, diante de todos os exames que fiz, os médicos decidiram me internar na UTI. Possivelmente podia ter covid", falou.

"Diante desse cenário, acabei tendo miocardite (inflamação do músculo do coração). Meu coração só estava bombeando oxigênio para o organismo apenas 34%".

O ator passou o período internado em um hospital público. E fez questão de agradecer, na conversa com Fátima Bernardes, aos profissionais de saúde que cuidaram dele. "Superbem atendido, me deram total suporte. E graças a eles estou aqui".

Agora, ele está de alta médica, mas segue afastado da mãe e das irmãs. "Assim que recebi alta, os médicos me aconselharam a ficar duas semanas isolado em um quarto, sem contato com a família. Para não colocar eles em risco e a mim novamente. Sábado, se Deus quiser, já posso sair do quarto e abraçar a família", comentou.