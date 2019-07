Postos de Salvador recebem ação coletiva pela saúde dos homens

Há mais de dois anos sem fazer um check-up, o motorista Rodrigo Brandão, 39 anos, mudou neste sábado (13) essa realidade após ir até a Unidade de Saúde da Família Vale do Matatu. O posto foi um dos 52 da capital que receberam o dia 'D de Saúde do Homem' . A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ocorreu em alusão ao Dia do Homem, que é comemorado na próxima segunda-feira (15).

Na Unidade de Saúde da Família Vale do Matatu, em Brotas, foram disponibilizadas no dia D 80 vagas para consultas médicas e 36 senhas para quem buscasse atendimento odontológico. O segurança, Pedro Bispo, 49 anos, faz questão de estar em dia com os exames e acredita que a possibilidade de ser atendido aos sábados ajuda na meta. “Esse projeto é bom porque muitos de nós trabalhamos e não podemos vir na semana.Dia de semana as vezes não dá para marcar a consulta”, contou.

O clínico geral da unidade, Paulo Roberto Lima ,explica que os homem são os que menos se preocupam com a saúde, o que acentua a importância de um dia com foco no sexo masculino. “O dia é de suma importância porque o público masculino é mais resistente e durante a semana não aparece. No sábado, pelo menos, uma vez por mês fica mais fácil e a adesão fica maior”,

disse ao apontar a relevância do ato acontecer no sábado.

A ação foi uma opção também para quem não tem plano de saúde. É o caso de Genivaldo Ferreira, 50, que está desempregado. e resolvue acabar com a pendência de dois anos com a própria saúde.

“Vim fazer um check-up e ter atendimento odontológico. Tem cerca de dois anos que que não faço nada. Se não fosse o dia, eu faria depois. Acho que é uma coisa minha mesmo não se preocupar com a saúde”, contou sem deixar de agradecer por estar em bom estado de saúde e “poder se dar o luxo” de não ir ao médico.

O Dia D é um evento mais esporádico, mas mesmo fora da data do ato, os postos de Salvador ainda se preocupam com a presença dos homens nas unidades de atendimento. Por isso, a SMS promove o Sábado do Homem uma vez por mês, sempre no primeiro dia do final de semana.

Neste sábado (13) ambos eventos coincidiram, o que fez com que o número de vagas para os atendimentos aumentasse. Na

Unidade de Saúde da Família Vale do Matatu, são disponibilizadas entre 40 e 60 vagas para atendimento médico e 20 para os dentistas durante os eventos mensais.

O médico Pedro Roberto Lima explicou que o foco dos eventos que chamam os homens para as unidades de saúde é unir a prevenção e o diagnóstico. “Quando diagnostica começa o tratamento e começa a prevenção. Mas principalmente a prevenção. Fazemos inclusive palestras, que são direcionadas a prevenção de doenças preveníveis, como as DSTs que estão aumentando”, apontou.

O aposentado, Cosme de Carvalho, 68, compareceu por acaso no evento e foi um dos que tiveram o diagnóstico de uma enfermidade durante o Dia D. “Vim fazer uma consulta médica para ver uma dor que eu sinto na virilha e vai até o umbigo. A médica descobriu que é uma hérnia umbilical e agora tenho que fazer exames para poder operar”, relatou.

Já Pedro Bispo é hipertenso e sempre comparece à instituição, mesmo assim, reconhece a importância do evento voltado para os homens. “Sempre acompanhei minha saúde de seis em seis meses, mas com o projeto ficou mais fácil porque não tenho plano de saúde”, disse.

Dentre os serviços ofertados no dia D de saúde do homem estão aferição de pressão arterial, aferição de glicemia capilar, cálculo de IMC, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais, vacinas, curativo, exame de laboratório, consulta pré-natal do parceiro, consulta de planejamento reprodutivo, atividades de educação em saúde, encaminhamentos para clínica de disfunção sexual masculina e vasectomia, entre outras ações de saúde.

Para se examinar no projeto, o homem deve marcar uma consulta na segunda-feira anterior ao evento e garantir um horário para não ter que contar com a desistência de outros pacientes. A marcação é feita na própria unidade de saúde, das 8h às 17h.

O atendimento é feito perante a apresentação do Cartão do SUS, um comprovante de residência e a identidade do paciente.

*Com supervisão da subeditora Fernanda Varela