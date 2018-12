Pouco aproveitado no Leão, Meli vira alvo de clube argentino

O destino do volante argentino Marcelo Meli em 2019 deve passar bem longe da Toca do Leão. De acordo com a imprensa argentina, o Belgrano, time que disputa a primeira divisão do país, está interessado em repatriar o jogador.

A contratação de Meli teria sido um pedido do técnico Diego Osella, que trabalhou com o volante no Colón, em 2013. O Vitória não deve criar empecilhos para liberar o jogador, que tem contrato de empréstimo com o Leão até junho de 2019.

A negociação, no entanto, depende do Racing, time com o qual Meli tem vínculo. De acordo com o portal Ole, a clube de Avellaneda deseja ter uma compensação financeira pelo acordo.

Contratado em junho deste ano, Marcelo Meli não conseguiu se firmar no Vitória. O jogador de 26 anos fez apenas nove jogos com a camisa rubro-negra e não marcou gols. Revelado pelo Colón, Meli acumula passagens por Boca Juniors, Sporting-POR e Racing.