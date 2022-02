Pouco efetivo: Vitória tem segundo pior ataque do Baianão

O Vitória entrou em campo somente seis vezes nesta temporada, mas o futebol apresentado foi suficiente para apontar a fragilidade ofensiva do time. Com apenas quatro gols marcados, o rubro-negro é dono do segundo pior ataque do Campeonato Baiano, ao lado de Barcelona de Ilhéus e Juazeirense. O Leão só tem desempenho melhor nesse quesito que o lanterna Vitória da Conquista, dono de dois tentos. O líder Jacuipense já comemorou 13.

A inoperância do ataque ficou ainda mais evidente no sábado (26) passado, quando o Vitória empatou sem gols com o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, na 6ª rodada do estadual. Na ocasião, o rubro-negro finalizou 21 vezes, mas não conseguiu colocar a bola na rede em nenhuma delas. Sete arremates tiveram direção certa e foram defendidos pelo goleiro adversário.

Até mesmo quem estava em campo tem dificuldade de explicar a ineficiência do ataque. Um dos destaques ofensivos do Vitória contra o Carcará, Alemão prega que é preciso mais atenção diante da meta rival.

"É difícil falar. A gente trabalha diariamente, treina, faz todo o processo de preparação para estar pronto para os jogos. Acho que nesse jogo foi uma questão de um pouquinho mais de capricho, de concentração. Não sei, é difícil falar. É treinar mais. Aconteceu de errarmos as oportunidades que tivemos, mas é trabalhar constantemente para que possamos melhorar. Independentemente de neste jogo não termos feito gol, a gente tem que estar em constante evolução", afirmou o lateral direito, em entrevista concedida após o treino desta segunda-feira (28).

Antes do Atlético de Alagoinhas, o Vitória já havia passado em branco diante do Jacuipense, na 3ª rodada do Baiano, quando amargou derrota por 1x0, no Barradão. Apesar dos tropeços, o Leão está dentro da zona de classificação, na 4ª posição, com nove pontos.

Os vacilos apresentados no estadual não poderão ser repetidos na Copa do Brasil, competição que o Vitória estreia na quinta-feira (3), às 20h30, contra o Castanhal, no estádio do Curuzu, em Belém. A primeira fase do torneio nacional funciona com jogo único eliminatório. O vencedor se classifica automaticamente. O Leão, visitante e melhor ranqueado, tem a vantagem do empate.

TESTES

Com exceção de Hítalo, todos os outros atacantes do elenco que estão disponíveis já foram mandados a campo por Dado Cavalcanti. Apenas dois deles assinaram gols, Guilherme Queiroz e Luidy, únicos titulares nas seis partidas disputadas pelo Vitória até aqui. Roberto, Erik, Jefferson Renan, Alisson Santos e Ruan Nascimento passaram em branco.

Camisa 9 do Leão nesse começo de temporada, Guilherme Queiroz não pode se queixar de falta de oportunidade para estufar a rede, mas anotou apenas o gol do empate em 1x1 com a Juazeirense, na estreia do Baiano. Teve a chance de converter o pênalti que garantiria o triunfo no Ba-Vi, mas isolou a bola e se queimou com a torcida.

Pela habilidade e técnica que vem mostrando em campo, Luidy é o atacante em atividade com mais moral no elenco atualmente. Ele marcou um golaço no Ba-Vi, mas ainda não conseguiu reencontrar o caminho do gol. Além de Guilherme Queiroz e Luidy, os meias Eduardo e Jadson, com um gol cada, completam a artilharia rubro-negra na temporada. O camisa 10 assinou de pênalti.

Assim como o lateral direito Alemão, o técnico Dado Cavalcanti também falou sobre a dificuldade do Vitória de encontrar as redes.

"Essa talvez seja a maior dificuldade que estamos enfrentando. Minha missão é tranquilizar os atletas, passar confiança. Esse é nosso grupo de jogadores. São com esses atletas que vamos nos abraçar e buscar a melhor classificação possível. Vamos continuar trabalhando, reforçando positivamente o que está sendo feito. Vamos dar essa confiança para os jogadores terem a tranquilidade necessária para decidir o jogo", disse o comandante após o jogo contra o Atlético.

Dado Cavalcanti ainda não pode contar com os centroavantes Dinei e Santiago Tréllez. O primeiro ainda está em fase de preparação após recuperação de lesão no joelho. A previsão é que ele faça a reestreia em março, mas ainda não há uma data definida. Ele não participou, por exemplo, do jogo-treino disputado contra o time sub-20 no domingo (27).

Tréllez não apenas esteve presente na atividade como marcou um dos gols do triunfo por 3x0 do time principal, mas ainda não se sabe quando ele poderá ficar disponível para jogos por uma questão burocrática. É que para regularizar o jogador colombiano, o Vitória precisará antes sanar a dívida que tem com outro atacante gringo, o argentino Walter Bou, além do Boca Juniors, que o emprestou ao Leão em 2018.