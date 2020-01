Pouco inspirado, Bahia estreia com empate na Copa São Paulo

A estreia do Bahia na Copa São Paulo de Futebol Júnior não foi bem como o torcedor esperava. Na cidade de Indaiatuba, no interior paulista, o tricolor não passou de um empate por 1x1 com o Tupi-MG, pelo grupo 13 da competição.

No estádio Ítalo Mário Limongi, o Bahia apresentou um futebol fraco e foi facilmente dominado pelo Tupi. O time mineiro precisou de apenas três minutos para abrir o placar.

Na falha da defesa tricolor, o camisa 9 Patrick invadiu a área em velocidade e só teve o trabalho de tocar na saída de Fabrício e colocar o Tupi em vantagem.

A melhor chance do Bahia no primeiro tempo foi aos 28 minutos. Depois da bola escorada, o atacante tricolor ficou de cara, mas isolou e perdeu ótima oportunidade.

No segundo tempo o Tupi tentou administrar o resultado e praticamente não ameaçou o tricolor. Enquanto isso, o Bahia conseguiu crescer no duelo e chegou ao empate. Aos 33 minutos o meia Douglas aproveitou a jogada da direita e pegou de primeira para fazer um golaço e deixar tudo igual.

Ao final da partida, o camisa 10 tricolor comemorou o gol anotado, mas lamentou o empate na estreia.

"A gente sabia que o jogo não seria fácil, acompanhamos o Tupi e sabíamos da dificuldade, não tem jogo fácil. Agradecer a Deus pelo gol e que a gente pôde sair desse jogo com um ponto, nos mantemos vivos na competição. Agora é ouvir o que o professor tem para falar para tentar sair com os três pontos no próximo jogo", disse o meia.

O próximo jogo do Bahia na Copinha será na segunda-feira (6), quando encara o Xv de Piracicaba, no mesmo estádio, às 15h15. O adversário em questão é o líder da chave após vencer o Primavera por 2x0.