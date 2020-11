'Pouco para o que almejamos', diz Douglas sobre campanha do Bahia

O Bahia continua sem conseguir sair da situação difícil na qual se colocou no Campeonato Brasileiro. Diante do Santos, na noite deste domingo (1º), na Vila Belmiro, o Esquadrão sofreu a nona derrota em 19 jogos e fechou o primeiro turno com a mesma pontuação do Coritiba, primeiro time na zona de rebaixamento.

Mesmo tendo um jogo a menos por conta da partida contra o Fortaleza, pela 18ª rodada, que foi adiado para o dia 11 de novembro, o goleiro Douglas reconhece que o desempenho da equipe tem decepcionado.

"O percentual (de aproveitamento) é baixo para o que a gente almeja dentro do campeonato. A gente criou e teve chances para vencer, mas sofremos muitos gols e não tivemos tanta efetividade nas bolas que criamos", disse ele.

Na Vila Belmiro, os erros defensivos individuais foram novamente determinantes para o tropeço tricolor. Ao fim do jogo, Douglas pediu desculpas pelo gol que sofreu na falta cobrada por Jobson.

"Diante de todas as dificuldades, a barreira abriu, campo molhado, ainda era defensável e eu não tive a felicidade de fazer a defesa. A gente fica triste pelo resultado", lamentou ele.