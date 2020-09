Pousada de luxo será inaugurada em Trancoso

Ricardo Nobre (foto: Alô Alô Bahia)

Trancoso, no sul da Bahia, vai ganhar mais uma pousada de luxo. Trata-se da Villa dos Nativos, que será inaugurada em outubro, na Praia dos Nativos. O empreendimento, que está na reta final de construção, terá 11 bangalôs e uma casa-hotel, com 2 suítes de 100m2 cada. A Villa dos Nativos é uma empreitada dos empresários Artur Garin e Ricardo Nobre. “Já são seis meses de reforma e a obra é gigantesca: são 7 mil m2 de terreno. No momento, é a maior obra de Trancoso. Chegamos a ter 70 funcionários trabalhando durante a semana. A gente contratou muita gente no início da pandemia”, nos disse Ricardo Nobre.

Luana Rodrigues (divulgação)

Adereço

Nesta quinta (1), a empresária Regina Weckerle inicia o novo momento da Paradoxus abrindo suas portas, a partir das 10h, com o encontro de duas grandes fashion designers: a mineira Luanna Torres, conhecida por seguir uma linha atualizada com as tendências de moda, e a baiana Luana Rodrigues, com seus acessórios únicos, que transformam qualquer look. A Casa Paradoxus fica na Rua Rodrigo Argollo,64, Rio Vermelho, e vai funcionar de segunda a sábado, das 10h às 18h.

Visual

O Restaurante Preta, que reabriu nesse fim de semana, na Ilha dos Frades, está com uma nova identidade visual, assinada pelas designers Iansã Negrão e Morgana Miranda. "Felizes que estamos em trabalhar com Angeluci Figuieredo, chefe-artista-tudo, que acreditou nos nossos devaneios para puxar a experiência de design para outros lugares", disse Iansã, em seu perfil no Instagram. A parceria da dupla criativa é recente: "Acabamos de nascer como estúdio. Grida é a casa que criamos, eu e Morgana Miranda, para pensar e fazer design de modo livre e criativo".

João e Florinda Meirelles (foto: Alô Alô Bahia)

Jantar intimista

Acostumada a celebrar com grandes recepções em Salvador, onde mora, e na Espanha, onde mantém uma espécie de segundo endereço, Florinda Meirelles emplacou idade nova, segunda-feira (29), e festejou discretamente, durante jantar no Restaurante Egeu, na Ladeira da Barra. Por causa da pandemia, a noite foi apenas para familiares. Florinda promete, em breve, ao lado do marido, o empresário João Meirelles, reunir pequeno grupo para brinde no apartamento da Vitória.

Valton Pessoa (divulgação)

Celebração virtual

Valton Pessoa celebra 40 anos do escritório Pessoa & Pessoa Advogados Associados, depois de amanhã, durante uma grande programação virtual, que contará com palestras no YouTube. “Chegar até aqui com tantas conquistas pelo caminho é motivo de grande orgulho a toda a equipe”, nos disse Valton.

Uma das fotos da exposição Ammari (Antonello Veneri/divulgação)

Intercâmbio cultural

No último final de semana foi lançada na cidade de Sciacca, na Sicília, Itália, a exposição "Ammari", do fotógrafo italiano radicado no Brasil Antonello Veneri. A mostra que é composta por mais 40 fotos, a grande maioria tirada na capital baiana, faz parte de um projeto que tem como objetivo montar duas exposições: uma na Sciacca, com imagens de Salvador, e outra em Salvador, no ano que vem, com retratos tirados na cidade italiana.

A exposição "Ammari" ficará em cartaz até 25 de outubro e foi realizada a partir de um esforço conjunto entre a prefeitura de Sciacca e o italiano Salvatore Dimino.

Entre nós

Uma das principais jornalistas de Pernambuco, Roberta Jungmann, que comanda um site homônimo, desembarca em outubro em Salvador. Vem passar o feriadão do dia 12 ao lado de amigos que mantém na cidade.

Papo sem filtro

Bisneto do ex-governador Juracy Magalhães, Dudu Magalhães está fazendo uma série de lives em seu Instagram (@dudumagalhaesba) com nomes ilustres da política e do empresariado brasileiro. Os encontros acontecem toda terça-feira, às 18h. Ontem, no #BatePapoComDudu, ele recebeu o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin.

Dores na mandíbula

Um amigo educado e finíssimo e local teve dores na mandíbula de tanto ficar boquiaberto, durante o fim de semana, com os dois casos que incendiaram as redes sociais: o barraco do Leblon, no Rio de Janeiro, e a confusão do Gero, no Jardins, em São Paulo. Os dois casos mostram, claramente, a falta de educação da elite brasileira, que, como diria Nizan Guanaes, rouba, mas vive uma vida digna de Odorico Paraguaçu.