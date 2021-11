Pra evitar surto, SMS disponibiliza vacina contra gripe nos postos de saúde

A Secretaria Municipal de Salvador (SMS) vai disponibilizar doses de vacina contra gripe nos postos de saúde da capital baiana. A medida, de acordo com a SMS, tem como objetivo de aumentar a cobertura vacinal e evitar um surto de Influenza, já que, atualmente, há uma baixa procura pelo imunizante nas unidades de atendimento. A estimativa é vacinar 721 mil pessoas, entretanto a cobertura vacinal da população que compõe o público alvo é de 58%.

Para ampliar o número de vacinados, a SMS solicitou à Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde 100 mil doses extras da vacina contra o vírus. Com o atual estoque, o imunizante é oferecido para o público com idade igual ou superior a seis meses, de segunda a sexta-feira (exceto feriado), das 8h às 16h. Para receber a dose, é preciso apresentar o documento de identidade ou levar o cartão de vacinação.

A Influenza ou gripe é uma doença viral aguda do aparelho respiratório, que provoca febre, tosse, dor de garganta, dores no corpo e mal-estar. Geralmente benigna e autolimitada, pode em alguns casos apresentar complicações, levando à internação hospitalar e até mesmo à morte em casos extremos.

“Nosso objetivo é reduzir complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelo vírus da gripe. A vacinação também é de suma importância nesse momento, para reduzir a sobrecarga dos serviços de saúde em tempos de pandemia da Covid-19”, destacou o secretário da SMS, Léo Prates.

O agente de limpeza Eufrásio Matos, de 40 anos, ao tomar o imunizante, destacou a segurança de estar protegido contra a gripe. "Pelos contratempos do trabalho e a vida corrida não tinha tomado a vacina antes, mas sei da importância de estar vacinado. Não podemos correr o risco de ter que encarar mais um surto. Se todos tomarem a vacina, estaremos mais seguros", disse.

A população soteropolitana pode se vacinar em diversos postos da capital baiana. No distrito sanitário de Itapuã, o imunizante contra gripe está disponível na Unidade Básica de Saúde São Cristóvão, USF Vila Verde e USF Vila Nova Esperança.





Em Pau da Lima, os interessados podem tomar a vacina na Unidade de Saúde da Família (USF) Canabrava e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Pires da Veiga. Na região de Itapagipe, a população pode ser vacinada na UBS Ministro Alkimin e na USF São José de Baixo.





No distrito do Cabula, a vacinação está ocorrendo na USF Pernambuezinho. Já a população residente no distrito sanitário Brotas pode procurar a UBS Manoel Vitorino e a UBS Cosme de Farias. No centro, as doses podem ser recebidas no Multicentro Carlos Gomes, UBS Santo Antônio e UBS Péricles Esteves Cardoso, no Barbalho.

Os residentes da região da Barra e Rio Vermelho podem procurar o Multicentro Adriano Pondé, em Amaralina.





No distrito sanitário Boca do Rio, o imunizante é aplicado na USF Pituaçu e na USF Zulmira Barros, em Costa Azul. Já os moradores de Cajazeiras podem procurar a USF Yolanda Pires. A USF Antônio Lazarotto e a UBS Péricles Laranjeiras também disponibilizam a vacina contra a gripe.





O Multicentro Liberdade, UBS Maria Conceição Santiago Imbassahy (16º Centro), USF IAPI, Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Mônica e a UBS São Judas Tadeu também realizam a aplicação das doses.





No distrito sanitário do Subúrbio, a população pode procurar a USF Beira

Mangue, USF Itacaranha, USF Alto de Coutos 2, USF Alto de Coutos I, USF

Alto do Cruzeiro, USF Alto da Terezinha, USF Nova Constituinte, USF Vila

Fraternidade, USF Fazenda Coutos 1, USF Fazenda Coutos 2, USF Fazenda Coutos 3, USF São Tomé de Paripe, USF Bate Coração e USF Estrada da Cocisa.