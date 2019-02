Praça Castro Alves terá shows de Baby, Armandinho e outros; confira programação

Quem sente falta daquele Carnaval mais raiz, com shows da galera das antigas, pode comemorar. Na folia de 2019, em Salvador, vai rolar mais uma edição do Pôr do Sol na Praça Castro Alves. As apresentações acontecem de domingo até terça da festa de Momo, sempre a partir das 18h.

No primeiro dia de shows, no domingo, se apresentarão a cantora Baby e o grupo Ayabass, composto por Larissa Luz, Luedji Luana e Xênia França. Diferente dos anos anteriores, haverá mais de um show por noite na abertura.

CLIQUE AQUI E VEJA GUIA COMPLETO PARA O CARNAVAL 2019



A segunda-feira (4) será animada pelos Irmãos Macêdo. No palco, Armandinho, Betinho, Aroldo e André Macêdo resgatarão clássicos carnavalescos. É o único dia com apenas uma atração.

Já na despedida, marcada para a terça-feira (5), as apresentações começam com Moraes Moreira e Davi Moreira, e seguem com o grupo Axé Por Elas, comandado por Márcia Short, Cátia Guimma e Elaine Fernandes.

Os shows serão em um palco montado na Praça Castro Alves e serão gratuitos, abertos ao público.

Foto: Divulgação