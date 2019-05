Praça do Bonfim receberá exposição 'Santos Juninos' a partir de sexta-feira (31)

Acontecerá em Salvador entre os dias 31 de maio e 7 de junho a quarta edição da Exposição Santos Juninos. Santo Antônio, São João e São Pedro serão protagonistas da exposição promovida pela Vila Criativa do Bonfim.

O evento será aberto na sexta-feira (31) às 10 horas e se estenderá até o dia 7 de julho, no espaço Casa dos Romeiros, na Praça do Bonfim. O objetivo é promover o diálogo entre a tradição, a fé e a cultura popular através da arte.

A mostra terá seu ponto alto nos dias 11, 12 e 13, com a tradicional Reza Cantada de Santo Antônio, sempre às 19 horas. Este ano, a parte musical terá como convidado o Centro Estadual de Educação Profissional e Musica – CEEP, juntamente com as professoras musisistas Cristina Nascimento e Judith Leite.

A exposição apresenta trabalhos de artistas como Rosalvo Santana (de Maragogipinho/BA), Luiz Paixão, Irlânia Mercês, Neia Estevan, Xenia Pinheiro, Dila Soidan e outros.

Este ano a mostra prestará uma homenagem a Ariano Vilar Suassuna - dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta e professor brasileiro, criador do movimento Armorial, em Pernambuco.

A exposição contará também com a criatividade do grafiteiro Bigod e das miniaturas de casas do sertão, do artista Jacuipense Edson Duarte. As obras retratam a tradição e a religiosidade dos santos juninos. O público que visitar a exposição poderá contribuir com a manutenção do Projeto Social Bom Samaritano, uma obra de misericórdia da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim. A visitação será feita de segunda a sexta, das 9h às 18h; aos sábados, das 9h às 21h; e aos domingos, das 8h às 19h, na Casa dos Romeiros, nº 33, ao lado da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim.

Vila Criativa - Programação

31.05 Abertura as 10h (Praça do Bonfim)

01.06 - Julio Caldas - Viola Caipira e Sanfona - Homenagem ao Movimento Armorial - Ariano Suassuna, 16h. 19h Tenilson Gonzaga

08. 06 - Trio de forró, 19h

11.06 - Reza de Santo Antonio - 19h

20h Gildo Arano, Forró, Poesia e Causos

12.06 - Reza de Santo Antonio 19h - 20h - Chorinho Romantico

13.06. Reza de Santo Antonio

15.06 Julio Caldas - Viola Caipira e Sanfona - Homenagem ao Movimento Armorial. Ariano Suassuna - 16h ; 19h Trio de forró

29 06. Trio de forró – 19h