Praça é inaugurada e projeto urbanístico é lançado no Horto Florestal

O dia foi de novidades no Horto Florestal, em Salvador, nesta quarta-feira (21). Enquanto a Prefeitura de Salvador entregou, já na parte da noite, a praça Teresópolis, situada na Rua Piratancará, foi lançado um projeto urbanístico do bairro, que será chamado de Horto Boulevard e vai promover a requalificação de ruas, construção de novas praças e entrega de novos mobiliários urbanos. A iniciativa do Boulevard, que tem apoio da Prefeitura, é resultado de um movimento de 16 empresas de diferentes segmentos

As cerimônias de inauguração da praça e de lançamento do projeto contaram com a presença do prefeito Bruno Reis. Sobre a praça Teresópolis, o gestor fez questão de destacar que o espaço é fruto de um diálogo com os moradores da região, já que eles farão uso da área. “Ouvindo os moradores para saber o que queriam, assim como fazemos em todas as praças, identificamos que havia uma demanda pelo cachorródromo. Mantemos um diálogo permanente com os cidadãos porque o objetivo maior de recuperar ou construir uma praça como esta é devolver a cidade ao cidadão, e para isso é necessário ouvir as demandas”, explicou Bruno Reis.

A área possui 883m² e conta com mesas infantis e para jogos, bancos pré-moldados no padrão Desal, uma mini quadra esportiva, parque infantil com Casa do Tarzan, gangorra, amarelinha, escorregadeira e cercado em eucalipto. O investimento no local foi superior a R$310 mil. O cachorródromo citado pelo prefeito foi instalado em uma área de 577 m². O espaço é dedicado para a interação de tutores e pets e possui bancos, esculturas de concreto em esferas, manilhas e brinquedos em formatos circulares. Neste local o investimento foi superior a R$95 mil.

Horto Boulevard

Na ocasião, Bruno Reis também falou sobre o Boulevard e relatou que o aval para o projeto foi dado de maneira rápida porque iniciativas do tipo são observadas como positivas para a gestão municipal.

“De imediato, demos o aval por entendermos que esta é uma ação importante para Salvador. Demos sugestões para que fosse colocado o piso intertravado, praças, tudo dentro do projeto urbanístico que é feito em toda a cidade. Empreendimentos como este vão gerar emprego e estão ajudando a reativar a nossa economia. Quando encontramos empresários que querem investir e empreender na cidade, agradecemos”, completou Reis

Além das empresas, participam da iniciativa a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) e da Associação dos Moradores, Condomínios, Proprietários de Residências Unifamiliares e dos Comércios do Horto Florestal (Amo Horto).