Praça Municipal terá aulão de dança gratuito nesta sexta-feira (17)

Haverá aula de dança gratuita na Praça Municipal, no Centro de Salvador, nesta sexta-feira (17). A ação faz parte de uma campanha para divulgação da Caneta da Saúde, um equipamento usado para aplicação de insulina e que está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), em todo o Brasil. O Caminhão da Saúde está estacionado no local, nesta quinta e sexta-feira, com uma equipe para esclarecer dúvidas, das 9h às 17h.

A caneta é preenchida com insulina e pode ser usada por pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2, preferencialmente para crianças e jovens até 19 anos e adultos a partir dos 45 anos. O representante local, Bruno Cassio Leal, contou que o equipamento precisa de recomendação médica e tem a vantagem de aplicar a dose exata que o paciente precisa.

“A caneta tem um dosador e pode ser usada diariamente, aplicada pela própria pessoa. Estamos com ações em diversos estados com o objetivo de informar a população sobre esse benefício”, afirmou.

Outras vantagens é que o equipamento é mais discreto e fácil de transportar que os modelos convencionais, dispensa o uso de frascos e ampolas, tem agulhas menores e mais finas, provocando menos dor na aplicação e maior precisão da dose aplicada. Além das aulas de dança, marcadas para 11h e 16h, o Caminhão da Saúde tem jogos sobre alimentação saudável e um mini estúdio para criação de conteúdo e compartilhamento nas redes sociais.

Segundo os organizadores, 23% das pessoas com diabetes esquecem de fazer a aplicação da insulina em algum momento da rotina diária, 20% alegam falta de tempo, 11% tem vergonha de aplicar em público e 5% sentem medo da aplicação.

A campanha Caneta da Saúde é a soma de esforços e parcerias entre a Associação de Diabetes Juvenil (ADJ), Associação Nacional de Atenção ao Diabetes (ANAD), da indústria farmacêutica, por meio da Novo Nordisk, da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais da saúde (CONASEMS) e tem o objetivo de orientar e informar a população sobre este benefício.