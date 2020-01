Praia de Tubarão recebeu mais uma edição do Sou Verão neste sábado

Sol, praia, esportes e diversão marcaram mais uma edição do projeto Sou Verão neste sábado, 11. Mais de 500 participantes foram até na Praia de Tubarão, em Paripe, se divertir praticando skate longboard e patins nas praças, futevôlei e frescobol nas areias da praia e canoa havaiana no mar, e dar uma passada nos estandes parceiros para utilizar os serviços oferecidos gratuitamente.

Grávida de 5 meses, a astróloga Jayane Campos, 41 anos, chegou cedinho para aproveitar os esportes na praia. Ao lado do marido, Ícaro Menezes, 38, e do filho Ícaro Menezes Junior, 15, a moradora do Caminho de Areia fez questão de se exercitar e juntar a família para cuidar da saúde. “Agora estou jogando frescobol, esporte que adoro, mas para começar fui logo à canoa havaiana. Esporte já faz parte da minha rotina, por isso fui semana passada na Barra e hoje estou aqui em Tubarão. Próxima semana participaremos novamente”, garante a matriarca.

Revelando uma paixão precoce pelo skate longboard, a pequena Haidee Isabela, 7, esteve pela segunda vez no projeto. “Na primeira vez, que eu só andei de patins, mas hoje fiz patins e agora escolhi o skate. Quero vir novamente para conseguir andar sem medo de cair”, explica a estudante, que veio acompanhada do pai, Rafael dos Santos, 37.

Com apenas 8 anos e muita energia para correr, a estudante Juliana Cayala começou a andar de patins com o estímulo do projeto. “Estou começando agora e já consigo ir sozinha. Hoje estou com minha avó, mas na última semana, quem me trouxe foi minha mãe”, conta a jovem aventureira, acompanhada por um instrutor.

O acesso às atividades oferecidas pelo Sou Verão é gratuito e aberto ao público de todas as idades. Para participar, basta comparecer aos estandes do projeto, a partir das 8h, portando um documento com foto. Menores de idade devem estar acompanhados de um adulto responsável. Para praticar, o projeto conta com instrutores especializados e equipamentos de segurança, como joelheiras e capacetes.

Morador de Paripe e praticante de futevôlei desde 2018, o militar Júlio Marques, 24, saiu do trabalho direto para a praia de Tubarão. “Soube do Sou Verão pela televisão e decidi vir direto do serviço. Acabo não jogando sempre por não ter companhia, mas aqui eu sabia que encontraria outras pessoas. Recomendo para quem curte esporte vir também”.

Marcando presença em mais uma edição, a fisioterapeuta Janine Oliveira, 27, e o seu pai, Ailton Oliveira, 53, garantem que estão aproveitando tudo o que o Sou Verão tem para oferecer. “Acabei de participar da canoa havaiana e estou apaixonada, mas meu pai veio do Cabula e já fez de tudo. A gente gosta de esporte, principalmente ele que é cheio de disposição”, confessa Janine.

Presente de 5 anos

Moradora ilustre do subúrbio, a confeiteira Patrícia Guimarães, 44, dona do perfil @patyyscakes, presenteou o Sou Verão com um bolo decorado em homenagem aos 5 anos do projeto. “Essa é a minha forma de agradecer pela iniciativa em nossa região e homenagear o Jornal Correio por mais essa ação. Para nós é uma honra poder participar de alguma forma”, explica a cake design, autora de bolos assinados para celebridades como o apresentador Luciano Huck e o cantor Pablo.

Saúde, beleza e bem-estar

Enquanto relaxava, a chef de cozinha Marise Lima, 52, compartilhava a alegria de amanhecer na manhã de sábado com uma quick massage oferecida pela Vitalmed. “Eu soube do projeto pela televisão. Na última semana aqui em Tubarão, meu filho veio para participar dos esportes e hoje eu vim para relaxar e descansar. Essa massagem é maravilhosa. Pode anotar que estarei aqui no próximo dia que vierem”, garante.

Cuidadora de idosos e moradora do Cabula, Jacira Santos, 53, foi para Tubarão em busca dos atendimentos oferecidos pela Drogaria São Paulo. “Eu já vim focada no que queria. Primeiro fiz teste de glicemia, depois aferi minha pressão, quando terminou fiz a bioimpedância e agora estou terminando a limpeza de pele. Olha só como o resultado é ótimo! A equipe é calma, atenciosa e rápida, estou muito satisfeita”, conclui.

Com programação prevista para os dias 18/01 nas praias da Barra – Porto e Farol –, e 25/ 01 na praia de Tubarão – Paripe –, sempre das 8h às 12h, o Sou Verão é de livre acesso. Basta levar um documento de identificação com foto e se inscrever no local. No caso de menor de idade é preciso ir acompanhado de um adulto responsável. O acesso será feito por ordem de chegada.

O Sou Verão é uma realização do Jornal CORREIO com apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Vitalmed, Drogaria São Paulo, Litoraneus e UniFTC.