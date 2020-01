Praias de Salvador terão nova edição do projeto “A Onda é Preservar”

Praia boa é praia limpinha, sem palito de picolé na areia ou saco plástico no mar. Pensando nisso, começa nesta sexta-feira (10) o projeto “A Onda é Preservar – Praia Boa é Praia Limpa”.

O projeto da prefeitura, realizado por meio da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), atenderá 17 praias de Salvador, além das ilhas, nos meses de janeiro e fevereiro, de sexta-feira a domingo. As primeiras visitas serão às praias do Porto e Farol da Barra, nesta sexta-feira (10), das 10h às 14h.

Na ocasião, cerca de 25 agentes de educação ambiental circularão pela faixa de areia distribuindo sacolas biodegradáveis, além de distribuírem lixeiras de carro nos semáforos próximos às praias.

A iniciativa ocorre sempre no Verão e visa estimular que os banhistas mantenham as praias limpas e preservem a natureza, descartamdo os resíduos de forma adequada.

A ação contará ainda com a exposição de uma escultura-peixe, feita com materiais recicláveis, além de brincadeiras para o público infantil e orientações sobre o correto descarte de materiais perfurocortantes.

“Este é mais um evento importante sobre a preservação do meio ambiente que a Limpurb realiza. Para além dos serviços de rotina de limpeza urbana, através deste projeto reforçamos o nosso papel de agentes multiplicadores para a questão da preservação da natureza, chamando atenção para a problemática do descarte irregular de resíduos, do tempo de decomposição dos materiais e o que isso impacta na vida do ecossistema como um todo, sobretudo o marinho”, destaca o presidente da Limpurb, Marcus Passos.

Programação (das 10h às 14h)

Semana 1

Sexta-feira (10/1): Porto e Farol da Barra

Sábado (11/1): São Tomé de Paripe

Domingo (12/1): Boa Viagem

Semana 2

Sexta-feira (17/1): Itapuã

Sábado (18/1): Piatã e Ponta de Nossa Senhora (Ilha dos Frades)

Domingo (19/1): Ribeira

Semana 3

Sexta-feira (24/1): Praia do Flamengo e Praia das Neves (Ilha de Maré)

Sábado (25/1): Porto e Farol da Barra

Domingo (26/1): Cantagalo

Semana 4

Sexta-feira (31/1): Jaguaribe e Praia do Loreto (Ilha dos Frades)

Sábado (1°/2): Paciência e Buracão (Rio Vermelho) e Itamoabo (Ilha de Maré)



Semana 5

Sexta (7/2): Armação e Jardim de Alah

Sábado (8/2): Tubarão e Itamoabo (Ilha de Maré)

Domingo (9/2): Stella Maris

Semana 6

Sexta-feira (14/2): Amaralina e Viração (Ilha dos Frades)

Sábado (15/2): Ipitanga

Domingo (16/2): Porto e Farol da Barra