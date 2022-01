Praias fechadas, bares abertos: saiba como será a festa de Iemanjá deste ano

Um decreto municipal com todas as medidas sanitárias para a Festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, será publicado nesta quinta-feira (27). Entre as medidas estão que o presente principal, ofertado pela colônia de pescadores, não ficará exposto para a população.

Além disso, está proibida realização de qualquer ação de emissão sonora em todo o trecho da Avenida Oceânica entre o restaurante Sukiyaki e a Vila Caramuru. Ambulantes também não serão permitidos neste trecho.

No entanto, diferente do ano passado, os bares e restaurantes poderão atuar em horário normal, com a utilização apenas de som ambiente. Segundo o prefeito Bruno Reis, a exigência do cartão de vacinação e o cumprimento dos protocolos sanitários permite que os estabelecimentos funcionem normalmente.

"A única diferença é que no ano passado bares e restaurantes só começaram a funcionar a partir das 19h, esse ano, com cartão de vacinação, eles poderão funcionar durante o dia, apenas com som ambiente", explicou o prefeito.

O acesso de pessoas às praias entre o restaurante Sukiyaki e a Colônia de Pescadores Z1 estará interditado a partir de zero hora do dia 1º de fevereiro até as 6h do dia 3 de fevereiro. O trânsito estará liberado normalmente na Avenida Oceânica.

“O apelo que fazemos é que Salvador possui mais de 60km de orla, então quem quer mandar seu presente para Iemanjá pode fazer em qualquer lugar da cidade, que Iemanjá vai receber a oferenda. Não precisa ir apenas ao Rio Vermelho para isso. Precisamos da colaboração de todos neste momento”, finalizou o prefeito.