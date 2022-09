Pré-temporada 2023 do Vitória começa ainda este ano

A temporada 2022 acabou para o Vitória e o clube já começou a planejar a de 2023. Após a comemoração do acesso à Série B do Brasileiro no final de semana passado, a comissão técnica rubro-negra estabeleceu a programação para o início dos trabalhos visando os compromissos do ano que vem. Além da segunda divisão nacional, o Leão vai disputar também a pré-Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil.

A pré-temporada será iniciada em 28 de novembro. O último compromisso dos jogadores será no sábado (1º), às 16h, quando será disputado o amistoso de despedida do centroavante Dinei, no Barradão. Aos 38 anos, o ídolo rubro-negro decidiu se aposentar. Depois do jogo, os atletas que têm contrato vigente com o clube entrarão de férias.

Estão confirmados na reapresentação os goleiros Lucas Arcanjo, Yuri e João Cabral, o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni, os zagueiros Carlos e Marco Antônio, os volantes Léo Gomes, João Pedro e Dionísio, os meias Eduardo e Alan Pedro, os meia-atacantes Gabriel Santiago, Gabriel Honório e Ruan Nascimento, além dos atacantes Hítalo e Alisson Santos. O clube ainda não informou se algum atleta da base será emprestado.

O Vitória também negocia as renovações de contrato do goleiro Dalton, do zagueiro Alan Santos e dos atacantes Rafinha e Santiago Tréllez. Caso consiga mantê-los, eles também se reapresentarão no dia 28 de novembro.

De acordo com o clube, os integrantes da comissão técnica e funcionários seguirão trabalhando diariamente neste momento. O técnico João Burse, o diretor de futebol Edgard Montemor e os profissionais que trabalham diretamente com eles não vão parar. Já os demais funcionários terão férias de 22 de outubro a 27 de novembro.