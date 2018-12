Pré-verão: cidade do Paraná tem sensação térmica de 81ºC

A sensação térmica na cidade de Antonina, no Paraná, bateu recorde e chegou a 81ºC nesta terça-feira (18). A informação foi divulgada Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

O horário de calor extremo foi às 16h, quando os termômetros registraram 40,2°C. No entanto, o pico de temperatura aconteceu antes, quando chegou a 41,8°C.

De acordo com meteorologistas, o cálculo da sensação térmica se baseia na velocidade do vento e na umidade do local. Quanto maior a umidade e a temperatura, maior a sensação de calor. Durante o dia, a sensação média foi de 60ºC.

A previsão para a região nesta quarta-feira é de sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite deve haver pancadas de chuva. A temperatura máxima deve ser 31°C e a mínima 22°C.

Salvador

Segundo o Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Salvador está registrando temperaturas acima dos 30º C em dezembro, quando a média esperada era entre 28º C e 29º C na transição entre a Primavera e o Verão.

Pode parecer pouco, mas 1º C faz muita a diferença, isso porque quando o tempo está abafado, a sensação térmica pode ser de 2º C acima do que o termômetro está marcando. A segunda-feira (3) foi o dia mais quente até o momento, com os equipamentos registrando 33º C.

Outras cidades do país também têm registrado altas temperaturas, como o Rio de Janeiro. No Twitter, usuários compartilharam um vídeo em que uma caixa d'água derrete em virtude do calor.