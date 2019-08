Prédio abandonado na orla da Barra onde funcionou o San Marino Hotel vai a leilão

(Divulgação)

Prédio do extinto San Marino Hotel está abandonado desde 2014

Mais um monstrengo que enfeia a Avenida Oceânica, na Barra, está com os dias contados. Depois de ter um de seus prédios arrematados em leilão do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT5-BA) para quitar dívidas trabalhistas, o andar térreo do San Marino Hotel também foi a leilão com um lance mínimo de R$ 1 milhão. A área, que possui uma estrutura para restaurante e bar, um salão onde funcionava o auditório do hotel, depósito e sanitários, já está disponível para receber lances no site do TRT5-BA. De acordo com o edital, “a propriedade será entregue ao comprador livre de impostos e no estado em que se encontra”.

Brinde dobrado

Uma comemoração em dose dupla. Nesta segunda (12), a produtora Irá Carvalho, que comanda a Íris Produções, vai completar 60 anos de idade e 35 anos de carreira no mercado do entretenimento cultural. A baiana, que é queridíssima por artistas e colegas do segmento, tem motivos para festejar. Afinal, construiu uma trajetória profissional que tem no currículo shows memoráveis com grandes nomes da música nacional, local e longas histórias pra contar.

(Foto Thaiane Machado/Divulgação)

Irá Carvalho está completando 35 anos na área de produção cultural

Memórias e reverência

Está saindo pela Editora Metanoia, do Rio de Janeiro, para as mãos dos leitores, um livro que vai sacudir os terreiros de candomblé na Bahia. Trata-se da obra Tempo de Xangô É Agora e Para Sempre, da romancista brasileira Cléo Martins, que terá lançamento Na Igreja do Rosário dos Pretos, em Salvador, no dia 12 de setembro, às 18h. Nas 240 páginas, a autora faz uma homenagem aos 80 anos de iniciação de Mãe Stella de Oxóssi, e revela histórias da mais influente ialorixá do país, com quem conviveu de perto durante cerca de 20 anos. A ideia do livro, segundo Cléo, é uma reverência e surgiu no aeroporto de Congonhas (SP) durante o seu embarque para os funerais da sacerdotisa na Bahia. Num tom elegante, como é o estilo da autora, ela faz ainda algumas revelações importantes. Vamos aguardar!

(Divulgação)

Cléo Martins lança 15º livro na Bahia

Fôlego novo

Em meio à crise que envolve a Ancine, o cinema baiano mostra fôlego e segue firme. Uma produção totalmente independente, o curta-metragem Ada reúne em seu elenco alguns dos principais nomes do teatro baiano: as atrizes Meran Vargens (Recital da novíssima poesia baiana), Evelin Buchegger (Braskem de Melhor Atriz 2019) e Mariana Borges (Confissões de mulheres de 30). Roteirizado e dirigido pela cineasta Rafaela Uchoa (Sem tarja), e atualmente em fase de pós-produção, o filme é ambientado no ano de 2030, quando um grupo de hackers feministas luta para quebrar a hegemonia de um governo opressor. Filmado em maio, sem apoio de editais, Ada tem estreia prevista para outubro deste ano e deve virar série, com a produção de episódios sobre a saga das cyberativistas baianas.

(Foto:Milena Palladino/Divulgação)

Diretora conversa com as atrizes do curta-metragem

Punta Cana

Ana Paula e Ana Claudia Nonato da Dois A Arquitetura levaram o 1º lugar, pela 5ª vez, no Prêmio Top100 Kaza, que acontece em Punta Cana, em outubro. A premiação contempla os melhores escritórios de arquitetura e de design de interiores no Brasil, e os mais requisitados pelo consumidor final.

(Divulgação)

Ana Claudia e Ana Paula vão receber prêmio em Punta Cana

Novo visual

Estrela da campanha da Arezzo, a atriz Isabelle Drummond desembarca em Salvador para participar da festa exclusiva de reinauguração da loja da marca no Shopping Barra, na próxima quinta-feira, 15, às 17h30. Além de Isabelle, quem também estará por lá é o presidente do grupo da marca de calçados, o empresário Alexandre Birman, que vem apresentar o novo conceito de layout das lojas, cuja unidade do Barra é a primeira do nordeste e a segunda do Brasil a ser repaginada.

(Divulgação)

Isabelle Drumond é a estrela da campanha da marca de calçados

Mais um musical

Depois do sucesso de Sonhos de uma noite de verão na Bahia, a Fundação Gregório de Mattos abre inscrições para o Fábrica de Musicais - Ano II. O edital vai selecionar apenas um projeto cultural para formação de um Núcleo de Produção de Teatro Musical no Teatro Gregório de Mattos (TGM). O vencedor vai levar R$ 600 mil para a realização de atividades culturais formativas e montagem de um espetáculo teatral musical no TGM.