Prédio de quatro andares desaba em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro

Um prédio de quadro andares em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, desabou na madrugada desta quinta-feira (3). Três pessoas foram socorridas e outras três ainda estão presas aos escombros nesta manhã. O Corpo de Bombeiros trabalha para tentar resgatar as vítimas.

Segundo o G1 RJ, ruas do entorno da que fica o prédio, a Rua das Uvas, foram interditadas para agilizar o trabalho. A secretária de Assistência Social da Prefeitura do Rio, Laura Carneiro, acompanhou o resgate do local.

Testemunhas disseram que os estalos começaram a ser ouvidos vindos da estrutura por volta das 2h.O prédio, que tinha 4 andares, caiu por volta das 3h20. Houve um incêndio logo após o desabamento, controlado pelos bombeiros.

Três pessoas foram socorridas com vida pouco depois, levadas ao hospital. Uma mulher presa aos escombros conseguiu se comunicar com os bombeiros e indicou que havia mais duas pessoas ali.

"O que posso afirmar é que estamos em contato direto com uma vítima feminina. O local é de difícil acesso, de risco para os bombeiros - eles estão trabalhando sob os escombros e equipados com equipamento de segurança individual. É um trabalho de muita calma, muita paciência, nossos cães estão nos ajudando bastante. Estamos lidando com informações diferentes a cada momento. Localizamos uma vítima feminina e ela afirma que há mais duas vítimas", disse o comandante dos bombeiros, coronel Leandro Monteiro.

Moradores dizem que outro imóvel, onde funcionava uma lan house, foi afetado no momento do desabamento. As cirscunstâncias da queda do prédio são investigadas e peritos avaliam os imóveis vizinhos para verificar se estão comprometidos e têm risco de desabamento.