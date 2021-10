Prefeito afirma preocupação com mortes no trânsito de Salvador

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse, na manhã desta quarta-feira (13), que a gestão municipal está preocupada com os números de mortes no trânsito, principalmente com os acidentes envolvendo motocicletas na capital.

Segundo Reis, a inquietação é decorrente do fato de que Salvador tem cada vez mais motociclistas nas ruas - muita gente trabalhando em serviços de transporte e entregas - que estão expostos aos acidentes.

"Acompanhamos com preocupação e, inclusive, estamos com uma campanha nas ruas, na televisão e nos outdoors para conscientizar a população. São mais de 1.300 acidentes, que a gente vê com temor porque a cada ano há um aumento expressivo no número de motociclistas na nossa cidade", afirmou.

Para evitar esse tipo de ocorrência, o prefeito afirmou que a gestão tem focado na conscientização dos soteropolitanos. "Têm sido feitas campanhas de conscientização, estamos atuando nesse sentido e conseguimos reduzir as mortes no trânsito. Inclusive, somos uma cidade que firmou compromisso com a ONU para reduzir essas mortes em 10 anos e no oitavo conseguimos cumprir a meta", informou.

O prefeito comentou sobre os acidentes com motociclistas durante a inauguração de um novo acesso viário entre o bairro de Jardim Nova Esperança à Avenida Mário Sérgio.

O trecho, segundo a prefeitura, vai facilitar o tráfego de veículos que circulam pelos bairros de Canabrava, Trobogy, Nova Brasília e Pau da Lima; além das imediações do Estádio Manoel Barradas (Barradão) e da Av. Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto)

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro